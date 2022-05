Großhadern rettet sich in der Nachspielzeit: MTV Berg muss in die Relegation

Nachsitzen muss Fabian Kaske mit seiner Mannschaft, um in der Bezirksliga zu bleiben. Der MTV-Kapitän hatte die Berger in Aubing in Führung gebracht, die sie aber nicht halten konnten. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Als Schiedsrichter Raffael Dauner am Samstag das Gastspiel des MTV Berg beim SV Aubing am letzten Spieltag abpfiff, war die Welt für alle Berger noch in Ordnung.

Berg – Das eher glückliche 1:1 (1:0) hätte zu diesem Zeitpunkt gereicht, um die Bezirksliga auf direktem Weg zu halten. Kurz darauf sah man jedoch Fußballer, die die Hände hinter dem Kopf zusammenschlugen oder mit hängendem Schultern über die Anlage schlichen.

In der Nachspielzeit hatte der TSV Großhadern tatsächlich noch das 3:2 bei der SpVgg 1906 Haidhausen erzielt und den MTV damit auf Relegationsrang zwölf geschubst.

„Heute müssen wir das erst mal verdauen, aber morgen richten wir den Blick schon nach vorne“, sagte Bergs Trainer Wolfgang Krebs unmittelbar nach Erhalt der Hiobsbotschaft. Tatsächlich muss sein Team diesen Nackenschlag schnell verarbeiten, denn bereits am Donnerstag steht das Hinspiel der alles entscheidenden Relegationsrunde auf dem Programm. Wie die Auslosung ergab, trifft der Männerturnverein am Vatertag ab 17 Uhr zunächst auswärts auf den Ost-Bezirksligisten SV Westerndorf aus dem Stadtgebiet von Rosenheim. Das Rückspiel findet am Sonntag um 15 Uhr am Lohacker statt. Krebs ist optimistisch. „Wir haben auch gegen Aubing gezeigt, dass wir derzeit schwer zu schlagen sind“, sagte er.

Von zahlreichen Ausfällen geplagt, stemmten sich die Berger mit aller Macht gegen die spielerische Überlegenheit der sehr entschlossen auftretenden Gastgeber. Torwart Florian Lerch verhinderte mit starken Paraden in der Anfangsphase einen frühen Rückstand. Ein erster Entlastungsangriff der Krebs-Elf führte gleich zum 1:0 durch Kapitän Fabian Kaske (18.). Danach konnten die Gäste besser dagegenhalten. Umso bitterer war die kalte Dusche kurz nach dem Wiederanpfiff. Ohne große Gegenwehr spielte sich der SVA über die rechte Seite durch. Die scharfe Hereingabe von Maximilian Heigl musste Marcel Jukic am langen Pfosten nur noch über die Linie drücken. „Da hat die Ordnung überhaupt nicht gestimmt“, kritisierte Krebs. Danach fehlten den Bergern die Mittel, um mit dem Siegtreffer aus eigener Kraft den Klassenerhalt am letzten Spieltag perfekt zu machen.

„Ich hatte keinen einzigen Spieler auf der Bank, der uns in der Offensive weiterhelfen hätte können“, berichtete Krebs. Stattdessen beschränkte sich seine Mannschaft darauf, den vermeintlich erlösenden Punkt über die Ziellinie zu schleppen. Sie hatten die Rechnung ohne Großhadern gemacht, die überraschend den Tabellenzweiten niederrangen. „Hadern hat die letzten drei Spiele alle gewonnen. Deshalb sind sie verdient drin geblieben“, zeigte sich Krebs als fairer Gratulant.

SV Aubing – MTV Berg 1:1 (0:1)

SV Aubing: Boraze - J. Heigl (84. Djobo), Schlüter, Berg, Pasternak (37. Graf), Jukic (67. Lochmann), M. Heigl, Sevinc (76. Toungwa Mepa), Bäumle, Bajramovic, Lokietz

MTV Berg: Lerch - Kalinke, Maier, B. Crnjak, Auburger - Hauptmann (87. Link), Bücker, Suplit, Gerlach - Kaske, Höhne

Tore: 0:1 Kaske (18.), 1:1 Jukic (46.)

Schiedsrichter: Raffael Dauner (SpVgg Unterhaching)

Zuschauer: 150