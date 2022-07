Nach überstandener Relegation: MTV startet Bezirksligasaison mit Hochkarätern

MTV Bergs Trainer Wolfgang Krebs fiebert der neuen Saison entgegen © Andrea Jaksch/Archiv

Der MTV Berg konnte sich über die Abstiegsrelegation in der Bezirksliga Süd halten. Nach den Feierlichkeiten startet nun die neue Saison für die Krebs-Elf.

Berg – Die Feierlichkeiten sind beendet, jetzt wird wieder geschuftet: Seit Dienstag trainieren die Fußballer des MTV Berg wieder, die Vorbereitungen auf die neue Saison in der Bezirksliga Süd haben begonnen. „Es war ein guter Auftakt, wir hatten sogar noch ein paar interessierte Gastspieler dabei“, berichtet MTV-Trainer Wolfgang Krebs.

Nach der erfolgreichen Relegation und den Jubiläumsfestivitäten (100 Jahre Hauptverein, 50 Jahre Fußball-Abteilung) bleibt dem MTV lediglich ein Monat Zeit bis zum Rundenstart. Und die hat es in sich. Mit dem 1. FC Garmisch-Partenkirchen und dem SV Bad Heilbrunn kommen zwei Teams aus der Landesliga dazu. FC Deisenhofen II, TSV 1865 Murnau, FC Neuhadern und FC Hellas München rücken aus der Kreisliga auf. „Wie stark die Gegner wirklich sind, wird sich zeigen“, sagt Krebs.

Sein Team trifft in den ersten Wochen auf vermeintlich hochkarätige Konkurrenz, angefangen mit dem Match in Bad Heilbrunn. „Der eine oder andere Spieler hat noch mit Spätfolgen der langen Saison zu kämpfen. Aber das wird bald überwunden sein“, versprüht Krebs Optimismus.

Ihren ersten Test absolvieren die Berger Fußballer am Sonntag (15 Uhr) beim SV Waldperlach, der in der Bezirksliga Ost zu Hause ist. Der hochklassigste Kontrahent ist Landesligist TuS Holzkirchen, gegen den der MTV am Donnerstag ab 19 Uhr sein einziges Heimmatch in der Vorbereitung bestreitet. Auf eine Teilnahme am Pokal verzichten die Berger diesmal. In der vorigen Saison waren sie erst im Halbfinale des Kreises Zugspitze am TSV Peiting gescheitert. „Das hat uns ein paar Körner gekostet, die uns am Saisonanfang gefehlt haben“, sagt Krebs zur Entscheidung. (Tobias Huber)