Pikante Relegations-Historie: Feicht kann es in Weßling wiedergutmachen

Von: Christian Heinrich

Im Aufstiegsrennen mit dem TSV Geiselbullach zogen Luis März-Vorisek (l.) und der SC Weßling schlussendlich den Kürzeren. Nun soll der Sprung in die Kreisliga über den Umweg Relegation gegen den TSV Bernbeuren klappen. FOto: aj © aj

Vor drei Jahren schlug Christian Feicht den SC Weßling in der Relegation. Jetzt steht er selbst mit dem Klub im Entscheidungsspiel. Klappt es gegen Bernbeuren?

Weßling – Es ist nicht die erste Relegation für Christian Feicht und den SC Weßling. Drei Jahre ist es her, da führten die Ausscheidungsspiele um den Verbleib in der beziehungsweise den Aufstieg in die Kreisliga den Trainer und den Sportclub schon einmal zusammen. Allerdings vertrat Feicht damals noch die Farben des TSV Oberalting und trug maßgeblich dazu bei, dass den Weßlingern der größte Erfolg in ihrer Vereinsgeschichte verwehrt blieb.

In dieser Woche kann der Coach wieder alles gut machen. Nach einer starken Saison wollen es die Weßlinger bei ihrem zweiten Anlauf schaffen. Am Mittwochabend (18.30 Uhr) tritt der Vizemeister der Kreisklasse 1, dessen Punktausbeute in sämtlichen anderen oberbayerischen Kreisklassen zur Meisterschaft gereicht hätte, beim TSV Bernbeuren an. Am Pfingstsamstag (16 Uhr) kommt der Tabellenzwölfte der Kreisliga 2 dann zum Rückspiel nach Weßling. Der Sieger nach beiden Duellen ist am Ziel seiner Wünsche, der Verlierer bekommt eine zweite Chance im Spiel gegen den Verlierer der Partie SC Maisach gegen FC Wildsteig/Rottenbuch.

„Wir freuen uns mega“, sagt Feicht. Er geht den ersten Teil der Aufgabe entspannt an. Im Stadion am Auerberg erwarten die Weßlinger nicht nur einige Hundert Fans, sondern auch eine eingeschworene Mannschaft, die in der abgelaufenen Saison mit denselben Widrigkeiten zu kämpfen hatte wie der Sportclub. Zahlreiche an Corona erkrankte und verletzte Spieler sorgten dafür, dass der TSV nach der Winterpause überhaupt nicht in die Gänge kam und am Ende nur ein Spiel gewann. Das war am vergangenen Wochenende beim Tabellenletzten in Moorenweis.

Für Feicht hat das nichts zu bedeuten. Der Coach spricht mit absoluter Hochachtung und Respekt von dem Rivalen aus dem hintersten Winkel im Landkreis Weilheim-Schongau. „Das ist eine sehr robuste und kampfstarke Mannschaft.“ Seine Elf verfügt aber auch über eine erstaunliche Physis, die mit dazu beitrug, dass sie das Rennen um den Titel fast bis zum Schluss offen hielt, obwohl sie mit Marius Sturm und Patrick Feicht ihren etatmäßigen Sturm und mit Jan Robert Stefaniak auch noch ihren Aushilfsangreifer verlor.

Da Feicht im Laufe der Saison gelernt hat zu improvisieren, ist er guter Dinge, dass Luka Eberle heute Abend Johannes Urban im Weßlinger Kasten optimal vertritt. „Er hat gegen Gröbenzell gut gehalten“, sagt der Coach. (Christian Heinrich)