Vorfreude auf Relegation nach Tagen der Trauer: SV Inning glaubt an Chance gegen Finning

Teilen

Der SV Inning will in der Relegation den Klassenerhalt perfekt machen. © Lina Schmitz & Lisa Krause

Der SV Inning trifft in der Relegation auf den FC Finning. Im Duell um die Kreisklasse sieht sich der SVI gut auf den Gegner vorbereitet.

Inning – Blankes Entsetzen herrschte beim SV Inning am vergangenen Samstag nach dem 2:2-Ausgleich in letzter Sekunde durch den Gegner SV Igling. „Im Nachhinein war es aber sogar gut, dass wir das Tor noch bekommen haben“, sagt der technische Leiter Peter Rothamel. Ansonsten hätten die Kreisklassen-Fußballer zu Unrecht den Klassenerhalt gefeiert. „Wir dachten ja, dass Pentenried die drei Punkte gegen Olching wieder abgezogen bekommen hätte. Dann hätten wir sie mit einem Sieg noch überholt“, sagt Rothamel.

Stattdessen trauerten sie beim SVI zwei Tage lang über den vermeintlichen Direktabstieg. Da das Verbandssportgericht die Spielwertung für Pentenried gegen Olching II aber am Montag in letzter Instanz bestätigte, sind die Inninger nun voller Vorfreude auf die anstehenden Relegationsduelle mit dem TSV Finning, dem Zweiten der A-Klassen-Meisterrunde, Gruppe C.

Das Hinspiel steigt am heutigen Donnerstag in Inning (18.30 Uhr). „Wir rechnen mit vielen Zuschauern, das werden besondere Spiele“, sagt Rothamel. Auch personell sieht er den Sportverein gewappnet: „Die Lage hat sich wieder entspannt.“ Bereits am Samstag waren 15 Spieler zur Verfügung gestanden. Dazu stoßen gegen Finning noch Sascha Raebiger und Christian Schmid. „Die eine oder andere Überraschung wird es auch noch geben, die wollen wir aber nicht verraten“, sagt Rothamel.

Der technische Leiter der Inninger rechnet mit einem mit vielen jungen Spielern antretenden Gegner, der besonders in der Offensive seine Stärken hat. „Wir haben uns über verschiedene Quellen informiert“, berichtet Rothamel. Nach dem Sieg in der Vorrunde präsentierte sich der TSV auch in der Meisterrunde stark. Er musste nur knapp den Sportfreunden Breitbrunn den Vortritt lassen. Immerhin reichte das 1:1 im letzten Punktspiel gegen die FT Jahn Landsberg II, um Rang zwei knapp vor der SG Söcking/Starnberg zu verteidigen.

Keine Sorgen bereitet Rothamel, dass sein Team seit dem 10. April (4:3 in Olching) nicht mehr gewonnen hat. „Bis auf das Rückspiel gegen Olching waren alle Spiele knapp. Da haben nur Kleinigkeiten gegen uns entschieden“, sagt er. So war es auch am Samstag, als der SVI leichtfertig noch einen 2:0-Vorsprung verspielte. „Das ist unser größtes Manko. Wir kassieren oft kurz vor dem Ende noch blöde Tore“, moniert der technische Leiter. Dies dürfen sich die Inninger bei der ersten Relegation seit 2016, als sich das Team gegen Alling behauptete, nicht leisten.

Mit Mathias Schoppe, Christian Baumgartner, Andreas Schamberger und Benedikt Schmid sind noch vier Akteure von damals im aktuellen Kader des SVI. Xaver Scheidl fehlt verletzungsbedingt. (toh)