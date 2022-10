Remis auswärts in Münsing - Pöcking wartet seit dem zweiten Spieltag auf den nächsten Dreier

Pöcking wartet weiterhin auf den nächsten Sieg © Oliver Rabuser

Der SC Pöcking-Possenhofen hat das Siegen verlernt. Auch gegen den SV Münsing kam der Bezirksliga-Absteiger nicht über ein Unentschieden hinaus.

Pöcking – Der SC Pöcking-Possenhofen hat offenbar das Siegen verlernt. Seit dem 5:2-Auswärtserfolg beim SV Polling am zweiten Spieltag wartet das Team von Trainer Simon Gebhart auf den nächsten Dreier. Im Auswärtsspiel beim SV Münsing am Sonntag waren die Pöckinger erneut nah dran, mussten sich aber trotz eigener Führung mit einem 1:1 begnügen. „Wenn wir wüssten, woran es liegt, hätten wir es schon geändert“, sagte Gebhart über die frustrierende Serie.

Ein Erklärungsansatz ist für ihn jedoch die körperliche Fitness. „Wenn die Trainingsbeteiligung unter 70 Prozent ist, macht sich das bemerkbar. Wir bekommen meistens am Ende des Spiels Probleme.“ Erschwerend kam diesmal hinzu, dass zahlreiche Spieler krankheitsbedingt gar nicht spielen konnten oder geschwächt ins Spiel gehen mussten.

Im ersten Durchgang lief es ordentlich für die Gäste, sie verpassten es aber, in Führung zu gehen. Philipp Poggenseier scheiterte an der Latte, auch Arlind Shaqiri und Leopold Anzill vergaben gute Möglichkeiten. „Spielerisch war es okay, aber wir müssen mindestens zwei Tore machen“, befand Gebhart.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel zerfahrener, Pöcking ging aber dennoch nicht unverdient in Führung. Poggenseier bediente Florian Flath mit einem perfekten Steilpass, und der behielt vor dem Tor die Nerven (63.). Als dann auch noch Münsings Robert Holzer nach mehrfachem Foulspiel vom Platz flog (72.), schien es gut auszusehen für den SCPP. Doch auch in Überzahl machte sich die Müdigkeit bemerkbar, und Michael Geiger gelang mit einem Distanzschuss aus rund 30 Metern der Ausgleich. „Er trifft ihn super, aber wir müssen ihn auch stören“, so Gebhart.

Am Mittwochabend wartet mit dem Duell gegen den Tabellenzweiten, ASV Habach, ein weiteres schweres Spiel auf den SCPP. Aber vielleicht ist das ja auch genau der richtige Moment, um die Serie zu durchbrechen. „Gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte haben wir uns letztes Jahr oft leichter getan“, sagt Gebhart. (te)

SV Münsing-A. – SC Pöcking-P. 1:1 (0:0)

Tore: 0:1 Flath (63.), 1:1 Geiger (80.)

Gelb-Rote Karte: Holzer/Münsing (72., wdh. Foulspiel)