Norbert Wagner: „Ich hatte keinen Spaß mehr“

Ritzer und Leitmeier übernehmen den SV Inning

von Christian Heinrich

Norbert Wagner wartete noch das Testspiel gegen den FC Kleinaitingen ab, dann zog er die Reißleine. Obwohl seine Mannschaft mit 6:2 gegen den schwäbischen Kreisklassisten gewann, warf der Trainer des SV Inning nach der Partie das Handtuch. „Ich hatte keinen Spaß mehr“, begründete der 36-Jährige seine Entscheidung.

Gut zweieinhalb Jahre arbeitete er am Ammersee. In dieser Zeit baute er eine junge Mannschaft auf, mit der er in der vergangenen Saison sogar die Herbstmeisterschaft gewann. Das Verhältnis zu seinen Fußballern war freundschaftlich. „Sie wollten, dass ich weitermache“, behauptet der Coach. Allerdings gab es auch kritische Stimmen in Inning. Nach der verflixten Rückrunde 2018, in der der Sportverein alle Aufstiegschancen verspielte, kam es zum Bruch zwischen dem sachlichen Trainer und den feurigen Anhängern. Die wünschten sich ihr Team in der Kreisliga und waren enttäuscht, als der Traum im vergangenen Frühjahr platzte.

Der Druck nahm zu, als der Verein im Sommer Lukas Welzmüller, Daniel Leitmeier und Maximilian Steininger zurückholte, die Mannschaft in der Tabelle der Kreisklasse 1 aber nicht über Mittelmaß hinauskam. Wagner wagte die offene Auseinandersetzung mit den Fans und beschwerte sich, dass „das Umfeld eine Katastrophe“ sei. Auf die Schelte folgte jedoch die falsche Reaktion, weil seine Elf in Fürstenfeldbruck mit 0:3 baden ging und Wagner selbst vom Platz flog.

„Ich wollte das Spiel in Weßling noch abwarten“, beteuerte Markus Spiewok, dass er seinem Übungsleiter noch eine Gnadenfrist eingeräumt hätte. Allerdings gibt der Abteilungsleiter zu, dass er sich schon nach der Pleite in Bruck Gedanken über einen Nachfolger gemacht habe, zumal ihm Wagner signalisiert hätte, keine Lust mehr zu haben. Der SV-Boss bedauert Wagners Entscheidung, da er mit seinem Coach ein vertrauensvolles Verhältnis gehabt habe. „Wir waren immer offen und ehrlich.“

Wagner spricht dennoch von „ein paar Sachen, die ich mir so nicht gefallen lasse“. Spätestens mit der Verpflichtung der Ehemaligen, von der Wagner nicht überzeugt gewesen ist, begann seine Autorität zu bröckeln. „Dass es nicht einfach wird, war allen klar“, räumt Spiewok ein, dass auch er mit Dissonanzen innerhalb der Mannschaft rechnete. Der Abteilungsleiter spricht auch von „Diskrepanzen zwischen jungen und alten Spielern. Es ist hier schwierig, als Trainer alles im Griff zu haben“, sagt Spiewok.

Das neue Trainertandem, das bereits am Dienstag seine Arbeit aufgenommen hat, stammt selbst aus jenem Umfeld, das nicht mit Kritik am Coach und der Mannschaft sparte. Christian Ritzer und Bruno Leitmeier betreuen nun das Team. „Langweilig wird es mit ihnen sicherlich nicht“, meint Spiewok. Ihm ist bewusst, dass er mit den neuen Verantwortlichen das absolute Kontrastprogramm zu Wagner fährt. Während der Ex-Coach durch seine Besonnenheit und ruhige Art überzeugte, gilt Ritzer als Heißsporn. Er und Leitmeier werden sich jedenfalls an Spiewoks Worten messen lassen müssen, mit denen er Wagners Engagement würdigte. „In den drei Jahren hat er echt einen tollen Job gemacht.“ Aber das reichte seinen Kritikern nicht aus.