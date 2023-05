Ungeschlagenes Meistertrainer-Duo verlängert beim TSV Gilching II

Robert Brand bleibt Trainer des TSV Gilching-Argelsried II. © Dieter Metzler

Der TSV Gilching-Argelsried hat mit Robert Brand und Tobias Hänschke verlängert. Das Meistertrainer-Duo wird den Verein damit auch in der Kreisliga coachen.

TSV Gilching-Argelsried II – TSV Alling 1:1 (1:0)

Im letzten Heimspiel der Saison ist Kreisklassen-Meister TSV Gilching-Argelsried II gegen den TSV Alling trotz zahlreicher Möglichkeiten nicht über ein 1:1 hinausgekommen. Fabian Boitin brachte die Gastgeber früh in Führung (17.), verpasste es dann aber, das zweite Tor nachzulegen. Nach dem Seitenwechsel vergab Maximilian Gröbel zwei weitere gute Möglichkeiten, und Markus Schmitt scheiterte an der Unterkante der Latte.

Der Chancenwucher rächte sich, die Gäste kamen durch einen Fernschuss von Egzon Musliu zum 1:1-Ausgleichstreffer (70.). In der Schlussphase drängte Gilching auf den Sieg, doch Alling kratzte einen Kopfball von Gilchings spielendem Co-Trainer Tobias Hänschke noch von der Linie. „Es ist schade, aber kein Weltuntergang“, kommentierte Trainer Robert Brand, dessen Mannschaft in der Meisterrunde weiterhin ungeschlagen ist und diese Serie auch im abschließenden Saisonspiel beim FC Emmering fortsetzen möchte.

Gleichzeitig richtet sich der Blick schon auf die anstehende Kreisliga-Saison 2023/24. Die Mannschaft soll zu einem Großteil zusammenbleiben und gegebenenfalls noch auf einigen Positionen verstärkt werden. Auch das erfolgreiche Trainerduo wird seine Arbeit fortsetzen. Brand und Hänschke haben beide für eine weitere Spielzeit zugesagt.

Der langjährige Trainer Brand ist froh, weiterhin mit Hänschke zusammenarbeiten zu können. „Er steckt viel Arbeit rein und macht sehr viel im taktischen Bereich“, betont Brand. Er betrachtet die Arbeit des 32-Jährigen sowohl auf als auch neben dem Platz als entscheidenden Faktor für den Aufstieg und möchte mit ihm gemeinsam auch in der kommenden Saison die Qualifikation für die in Angriff nehmen.

Tore: 1:0 Boitin (17.), 1:1 Musliu (70.)

TSV Moorenweis – TSV Oberalting-S. 2:1 (0:1)

Im neunten Anlauf hätte der TSV Oberalting-Seefeld am Freitagabend beinahe den ersten Punktgewinn in der Meisterrunde Gruppe A eingefahren. Zwar klappte es am Ende wieder nicht, nach zuvor 21 Gegentoren aus den jüngsten fünf Partien wertete Oberaltings Trainer Okan Keklik die 1:2-Niederlage beim TSV Moorenweis aber als Schritt in die richtige Richtung.

„Die Mannschaft hat zum ersten Mal wirklich diszipliniert Fußball gespielt. Jeder hat das umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben“, sagte der TSV-Coach. Angesichts der weiterhin gravierenden Personalprobleme agierten die Gäste sehr defensiv. „Das ist nicht der Fußball, den ich mir vorstelle, aber im Moment bleibt uns nichts anderes übrig“, betont Keklik. Erneut stand ihm nur ein Ersatzspieler zur Verfügung. Zwei gelernte Torhüter, Maximilian Kraus und Marvin Rimmele, agierten als Feldspieler, der eigentlich nur für Joker-Einsätze eingeplante Robert Weidel stand über die kompletten 90 Minuten auf dem Platz.

Doch anfangs verlief die Partie für Oberalting exakt nach Plan. Die Defensive stand sicher, und dann traf Weidel nach einem Konter auch noch zur frühen Führung. In der Folge konnten die Gäste sich noch mehr auf die Defensive konzentrieren, und die Nervosität bei den Gastgebern wuchs.Kurz nach dem Seitenwechsel hatte Mahbob Sadat Sayed sogar das 2:0 für die Seefelder auf dem Fuß, er scheiterte jedoch an der Unterkante der Latte.

Nur wenige Minuten später kam Moorenweis durch Elias Dietrich zum Ausgleich (53.). In der Schlussphase konnten sich die immer müder werdende Gäste kaum noch befreien, und nach einem nicht konsequent genug verteidigten Eckball kassierte Oberalting durch Shahab Khairi das zweite Gegentor. (te)

Tore: 0:1 Weidel (6.), 1:1 Dietrich (53.), 2:1 Khairi (80.)