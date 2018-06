Robert Rakaric wird neuer Herrschinger Trainer

Coach besitzt DFB-Elite-Lizenz

von Christian Heinrich schließen

Florian Mayer befindet sich erst wenige Tage im Amt. Trotzdem ist dem frisch gewählten Abteilungsleiter der Herrschinger Fußballer bereits ein echter Coup gelungen. Für die kommende Saison hat er Robert Rakaric als neuen Trainer für die erste Mannschaft engagiert.

Rakaric löst Christian Wimbauer ab, der im vergangenen Herbst als Interimscoach für den gekündigten Heinz Knötzinger eingesprungen war. „Für mich war wichtig, welche Trainerausbildung er hat“, nennt Mayer die Qualifikation des neuen Übungsleiters als entscheidendes Motiv für die Verpflichtung von Rakaric. Der Seefelder verfügt über die DFB-Elite-Lizenz und darf Mannschaften bis zur Landesliga betreuen. Bisher weist er in seiner Vita nur eine einzige Trainerstation auf. Vor vier Jahren hat er den Kreisligisten TSV Gräfelfing betreut und bis in die Relegation zur Bezirksliga geführt.

Was Mayer nicht bekannt war: Rakaric hat viele Jahre selbst erfolgreich Fußball gespielt. Mit der B-Jugend des FC Bayern München wurde er Deutscher Meister, mit Unterhaching und Ismaning kickte er in der Regionalliga, mit Rosenheim in der Bayernliga, mit Starnberg, Großhadern, Wolfratshausen und Landsberg in der Landesliga, mit Oberalting und Gräfelfing in der Bezirksliga.

Der 32-Jährige freut sich auf seine neue Aufgabe: „Ich hatte Lust auf eine neue Herausforderung.“ Nach dem Abstieg mit dem TSV Oberalting aus der Bezirksliga sah er die Zeit für gekommen, etwas Neues ausprobieren. Dass er zum ersten Mal in seiner Karriere den Weg in die Niederungen der Kreisklasse beschreitet, hat auch mit seinen privaten Verhältnissen zu tun. In diesem Winter wurde er erstmals Vater. Aber er weiß, dass er am Ammersee von Anfang an gefordert sein wird. Er geht hoch motiviert an die neue Aufgabe heran: „Ich möchte da etwas bewegen“, sagt er. Den Vorbereitungsplan hat er schon geschrieben, mit Benedikt Mörtl bringt er einen defensiven Mittelfeldspieler aus der Reserve des TSV Oberalting mit.

Den Coach erwartet in Herrsching keine leichte Aufgabe. Die Mannschaft kam in der vergangenen Saison in der Kreisklasse 3 wieder nicht über schnödes Mittelmaß hinaus. Lange Zeit spielte der Tabellensiebte sogar gegen den Abstieg. Angesichts der Stagnation und einer nur mäßig engagierten Schar von Spielern lastet schon jetzt enormer Druck auf Rakaric.

„Wenn die Mannschaft diese Chance nicht nutzt, hilft auch nichts mehr“, sieht Willi Welte die Verpflichtung des Trainers als allerletzte Möglichkeit, seine Kicker aus der selbst verschuldeten Lethargie zu befreien. Der Sportliche Leiter wünscht sich seine Elf irgendwann wieder in die Kreisliga. Aber momentan spricht rein gar nichts für den Aufstieg. Der TSV hat weder einen vernünftigen Torhüter noch einen Torschützen von Format. Mike Rau war mit acht Treffern der gefährlichste Stürmer der abgelaufenen Saison. Im Ranking der Liga bedeutet dies nur Platz 21. Zwar soll Rakaric selbst spielen, aber er kann nicht allein gleichzeitig die Bälle halten, verarbeiten und verwerten.

Mayer hofft darauf, dass sich der Hauch von Euphorie, die sich nach Rakaric’ Verpflichtung im Team regte, nun in verstärktem Trainingsfleiß und Engagement seiner Fußballer niederschlägt. „Die Spieler wissen, was auf sie zukommt“, sagt der Spartenchef und stellt damit klar, dass jeder einzelne gefordert ist, an sich selbst und seiner Einstellung zu arbeiten. Denn Mayer weiß: Auch ein noch so qualifizierter Trainer wird seine Fußballer nicht ins Training oder zum Spiel tragen.