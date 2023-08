Ropers baut auf ehemalige Dießener – MTV will Höhenflug auch in Kreisliga fortsetzen

Teilen

„Ich sehe es als meine besondere Aufgabe, ehemalige Dießener zu uns zurückzuholen.“ Philipp Ropers © FuPa

Dießen – Sie sind die Überflieger der vergangenen Jahre: Nach dem Durchmarsch aus der A-Klasse beginnt für die Fußballer des MTV Dießen in Kürze das Abenteuer Kreisliga.

Philipp Ropers ist ehrgeizig. Dies bekommen nicht nur seine Spieler beim MTV zu spüren, sondern er geht auch selbst mit sich hart ins Gericht. „Da ist schon noch Luft nach oben“, sagt der Spielertrainer. Nach langer Verletzungsauszeit war Ropers im Frühjahr zurückgekehrt und hatte das Team nicht nur als Coach, sondern auch auf dem Feld zum Durchmarsch in die Kreisliga geführt. „Ich habe aber das Gefühl, dass die Verletzung und das Alter nicht spurlos vorbeigegangen sind. Man ist einfach nicht mehr ganz so schnell“, bedauert Ropers. Zuletzt zeigte er sich aber treffsicher, besonders sein Tor beim Pokalsieg in Peißenberg war sehenswert. „So lange ich das Gefühl habe, dass ich der Mannschaft auf dem Platz helfen kann, werde ich das tun“, stellt Ropers klar.

Obwohl sein MTV zuletzt auf der Erfolgswelle surfte, ist der 29-Jährige froh, dass er drei ehemalige MTV-Fußballer zurück nach Dießen lotsen konnte. „Alle drei werden uns sehr weiterhelfen bei dieser schwierigen Aufgabe“, sagt Ropers. Vincent Vetter konnte beim VfL Kaufering ein Jahr Landesliga-Luft schnuppern. Jan Verhülsdonk spielte für den TSV Utting in der Kreisliga. Lukas Frank zählte vier Jahre lang zu den Leistungsträgern beim inzwischen abgestiegenen Kreisklassisten TSV Schondorf. „Ich sehe es als meine besondere Aufgabe, ehemalige Dießener zu uns zurückzuholen“, so Ropers.

Trotz aller Verstärkungen und dem großen Selbstbewusstsein beim Überfliegerteam der vergangenen Jahre weiß er um die hohe Hürde. „In dieser Liga muss man erst mal bestehen“, sagt er. Auftaktgegner SV Ohlstadt habe es gleich in sich. „Die haben beeindruckende Ergebnisse in der Vorbereitung erspielt“, sagt der MTV-Coach. Besonders stark seien überdies der TSV Peiting und der TSV Peißenberg einzuschätzen. Dazu kommen noch Mitaufsteiger WSV Unterammergau, der FC Wildsteig/Rottenbuch, der TSV Altenstadt und der SV Polling. „Wir werden uns die Gegner vorher noch mal genau anschauen“, sagt Ropers. Auch für ihn als Spieler sei die neue Liga eine Herausforderung. „So hoch habe ich im Feld noch nie gespielt“, stellt der Futsal-Bundesligaspieler klar. (toh)

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: 4:0 beim TSV Hohenpeißenberg (Pokal); 1:2 gegen die DJK Pasing; 3:2 beim TSV Peißenberg (Pokal); 3:1 gegen den VfL Egenburg; 2:0 gegen den FC Weil (Pokal); Sonntag, 6. August, 14 Uhr, Heimspiel gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering

Erstes Punktspiel: Sonntag, 13. August, 14 Uhr, Heimspiel gegen den SV Ohlstadt