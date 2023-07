Saisonauftakt nach Maß – Gilching startet dank Ebeling-Gala mit einem Sieg gegen Aufkirchen

Teilen

Groß aufgespielt: Marcel Ebeling (in Rot) zeigte beim Saisonauftakt eine starke Leistung. Foto: Dagmar Rutt © Dagmar Rutt

Nach einer sieglosen Vorbereitung feierten die Landesliga-Fußballer einen gelungenen Saisonauftakt mit einem Sieg gegen Aufsteiger SC Aufkirchen.

Gilching – Der Jubel war so groß wie schon lange nicht mehr bei den Landesliga-Fußballern des TSV Gilching-Argelsried. Gerade eben hatte Neuzugang André Gasteiger kurz vor dem Pausenpfiff nach einer Flanke von Jonas Engelhardt von der linken Seite per Kopf das 1:0 gegen den SC Aufkirchen erzielt. Dies war der Grundstein für den 3:0-Auftakterfolg (1:0) in die neue Saison am frühen Samstagabend.

Es war erst der zweite Heimsieg in diesem Kalenderjahr für den TSV. „Es war viel Negatives rund um unseren Verein in den vergangenen Wochen und Monaten zu lesen. Ich hoffe, das war der Start zu einer positiven Phase“, sagte Sebastian Stangl. „In der Sportlichen Leitung sind wir ruhig geblieben und haben uns ganz gezielt auf das erste Spiel vorbereitet“, ergänzte der neue Trainer, der einen perfekten Einstand feierte.

Nach einer Vorbereitung mit keinem einzigen Sieg starteten die Gilchinger offensiv etwas verhalten in das Spiel. Einzig Daniel Hägler sorgte kurz für ein Raunen auf den Zuschauerrängen in der Kies-Arena, als ein Distanzschuss knapp am Tor vorbeiging. Die sehr defensiv agierenden Gäste aus Mittelfranken waren zunächst das gefährlichere Team. In der 18. Minute rettete TSV-Keeper Sebastian Hollenzer spektakulär mit dem Fuß und bewahrte sein Team vor dem drohenden Rückstand. Das war jedoch eine Art Weckruf für die Hausherren. Marcel Ebeling knallte den Ball an die Latte, weitere Chancen blieben ungenutzt. Umso wichtiger war das 1:0 kurz vor der Pause.

Die drei Punkte waren damit aber natürlich noch nicht im Sack. In der zweiten Halbzeit taten sich beide Mannschaften schwer, Möglichkeiten herauszuspielen. Immerhin präsentierte sich die Gilchinger Defensive mit dem in die Innenverteidigung beorderten Maximilian Hölzl stabiler als zuletzt. „Die Umstellung hat sich auf jeden Fall ausgezahlt“, befand Stangl. Es kam kein gefährlicher Ball mehr auf das Tor von Hollenzer.

Durchatmen konnten die Hausherren aber erst fünf Minuten vor dem Ende: Nach einer schnellen Kombination aus der eigenen Hälfte schickte Ebeling Neuzugang Burkibar Cisse auf die Reise. Dieser ließ Aufkirchens Torwart Tim Friedrich keine Abwehrchance. In der Nachspielzeit setzte der groß aufspielende Ebeling noch einen drauf: Nach einem Solo über den halben Platz schoss er den Ball zum 3:0 unter die Latte.

Bereits am morgigen Dienstag steht das erste Auswärtsspiel für den TSV auf dem Programm. Um 19 Uhr sind die Gilchinger bei der zweiten Mannschaft des FC Memmingen zu Gast. (toh)