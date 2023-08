TSV Perchting freut sich auf Saisonstart gegen Erling: „In der Rolle als Herausforderer“

Die Perchtinger starten gegen den TSV Erling in die neue Saison. © Ewald J.Scheitterer

Für Perchting steht am Sonntag das erste Punktspiel an. Gegen den TSV Erling ist es gleichzeitig auch ein Pflichtspieldebüt für Neutrainer Luppart.

Perchting – Tobias Luppart ist gespannt. „Ich kann die Liga gar nicht einschätzen“, sagt der neue Trainer des Kreisklassisten TSV Perchting-Hadorf. Nach einer eher durchwachsenen vergangenen Saison mit verpasster Aufstiegsrunde und einem letztlich doch souveränen Klassenerhalt haben die Perchtinger Fußballer nicht viele auf dem Favoritenzettel. „Das ist mir gar nicht so unrecht.

Wir fühlen uns wohl in der Rolle als Herausforderer“, sagt Luppart, der in seine erste Saison als Chefcoach im Herrenbereich geht. Weit fahren muss er mit seiner Mannschaft dabei nicht. Mit dem TSV Alling und dem FC Puchheim sind nur zwei der acht Mannschaften nicht im Landkreis zu Hause.

„Was gibt es Schöneres, als zu Hause mit einem Derby gegen Erling zu starten.“

Die Vorbereitung der Gelb-Schwarzen verlief von den Ergebnissen her durchwachsen. In vier Partien gab es keinen einzigen Sieg. „Wir mussten aber auch oft vom Personal her improvisieren“, sagt Luppart. Im letzten Test gegen den Kreisligisten MTV Berg hatte er jedoch fast einen kompletten Kader zur Verfügung. Prompt unterlagen die Perchtinger nur knapp mit 2:3. Dabei traf auch der einzige Neuzugang, Marcel Grass, der aus Berg kam.

Unverständnis herrscht bei Luppart über den Saisonbeginn Mitte August. „Ich verstehe einfach nicht, wieso man nicht zwei Englische Wochen einplant. Dann könnte man zwei Wochen später starten“, sagt Luppart. So hätte auch sein Team in den kommenden Wochen mit der Absenz von Urlaubern zu kämpfen.

„Das ließe sich leicht vermeiden“, so der neue Übungsleiter. Die Vorfreude vor dem ersten Spiel am Sonntag ist dennoch groß. „Was gibt es Schöneres, als zu Hause mit einem Derby gegen Erling zu starten“, sagt Luppart. (toh)

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: 2:2 gegen die SG Söcking/Starnberg; 0:6 beim SC Pöcking-P.; 2:3 gegen den TSV Feldafing; 2:3 gegen den MTV Berg

Erstes Punktspiel: Sonntag, 13. August, 15 Uhr, Heimspiel gegen den TSV Erling-Andechs