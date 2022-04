Minimalisten auf Erfolgskurs: TSV Gilching will in Ichenhausen alle Chancen wahren

Wann trifft er wieder? Maximilian Hölzl ist der bislang beste Gilchinger Torschütze der Saison. Im Jahr 2022 gelang ihm noch kein Tor in einem Punktspiel. Trainer Peter Schmidt lobt ihn dennoch für seine jüngsten Auftritte. © Dagmar Rutt

Der TSV Gilching hat noch gute Chancen auf den Aufstieg. Damit das so bleibt, sollte im Duell beim SC Ichenhausen (Samstag, 14 Uhr) ein Sieg her.

Gilching – Auf dem ersten Blick ist es für einen Aufstiegsaspiranten eine eher magere Bilanz: Die Landesliga-Fußballer vom TSV Gilching-Argelsried haben in den fünf bisherigen Matches in diesem Jahr jeweils genau ein Tor geschossen. Doch zweimal reichte das zu drei Punkten, zuletzt am Sonntag zu Hause gegen den VfR Neuburg/Donau. Der Rückstand auf den Tabellenzweiten Sonthofen ist mit vier Punkten – bei einem Spiel weniger – überschaubar. Und Peter Schmidt, Trainer des Tabellendritten, sagt, er sei sowieso „schon immer ein Trainer gewesen, der sein Hauptaugenmerk auf die Defensive legt“.

Diese Herangehensweise soll dem TSV am Samstag (14 Uhr, Sportplatz am Hindenburgpark, Krumbacher Str. 47 b) auch zu einem erfolgreichen Match beim bereits acht Punkte schlechter notierten Tabellenvierten SC Ichenhausen führen. In den vergangenen drei Duellen mit den Schwaben funktionierte dies sehr gut. Zu Hause gewannen die Gilchinger jeweils mit 1:0, beim letzten Duell in Ichenhausen reichte ein Treffer noch zu einem Remis.

Etwas Sorgen bereiten Schmidt die Wetterverhältnisse. Dabei machen ihm weniger die angekündigten Schneeschauer in der Nacht zum Samstag sorgen. „Es soll sehr windig werden. Das würde das Ganze zu einem Glücksspiel machen“, befürchtet der Übungsleiter.

Immerhin lief die Trainingswoche aus seiner Sicht zufriedenstellend. So meldete sich mit Maximilian Süli ein wichtiger Mittelfeldakteur zurück im Kader. Doch nicht nur deshalb könnte es diesmal zu Änderungen in der Startelf kommen. „Wir haben in den nächsten Wochen sehr viele Spiele. Es macht wenig Sinn, dann erst frische Kräfte zum Einsatz zu bringen“, sagt Schmidt. Heißer Aspirant für die Startelf ist Eric Buckl, der zuletzt gut trainiert hat.

In der Offensive wartet Maximilian Hölzl, der bislang beste Gilchinger Torschütze der Saison, noch auf seinen ersten Punktspiel-Treffer in diesem Jahr. „Für ihn zählt vor allem der Mannschaftserfolg. Und er hat gut für das Team gearbeitet in den letzten Partien“, lobt Schmidt. Vielleicht schießt aber auch ausgerechnet Hölzl seinen TSV zum ersten Sieg der Vereinsgeschichte in Ichenhausen.

Für den SCI ist der Aufstiegszug angesichts von zwölf Zählern Rückstand auf Tabellenrang zwei in der Landesliga Südwest vermutlich abgefahren. In jüngster Zeit wechselten sich bei den Schwaben aus der Nähe von Günzburg Sieg und Niederlage ab. Zuletzt gelang ihnen vor zwei Wochen ein 2:0-Heimerfolg über den 1. FC Garmisch-Partenkirchen.