TSV Gilching-Argelsried gastiert beim SC Olching: Abschiedsderby ganz ohne Druck

Voraussichtlich sein letztes Derby: Christian Rodenwald will nach der Saison seine Karriere beenden. Foto: Andrea JakSch © Andrea JakSch

Ein Evergreen geht in die nächste Runde. Die Landesliga-Fußballer des TSV Gilching-Argelsried sind am Samstag um 14 Uhr zu Gast beim Lieblingsnachbarn SC Olching. Ein Abschiedsderby.

Gilching – Eines scheint schon jetzt klar zu sein. Auch in der kommenden Saison werden die Fußballer aus Gilching und Olching in der Landesliga aufeinandertreffen. Beide Mannschaften stehen im Mittelfeld der Tabelle. „Da sollte für beide nichts mehr anbrennen“, sagt Gilchings Trainer Peter Schmidt. Und dennoch ist das Derby am Samstag in Olching (14 Uhr) für ihn und sein Gegenüber Martin Buch etwas Besonderes. Beide haben zum Saisonende ihren Abschied verkündet. Nach Schmidts Ankündigung im Dezember zog der SCO-Trainer unter der Woche nach. „Ich wusste es schon, denn andere Trainerkollegen haben mir berichtet, dass er sich bei ihnen verabschiedet hat“, erzählt Schmidt.

Seine Mission für Samstag ist eindeutig. „Ich will mein letztes Derby natürlich gewinnen“, sagt der TSV-Übungsleiter. In seinen knapp vier Jahren an der Talhofstraße hat er von den fünf gespielten Duellen mit dem SCO lediglich eines gewonnen und zwar gleich das Erste im Juli 2019 (3:1 in Olching). Danach folgten eine Niederlage sowie drei Unentschieden. „Bei unseren Ergebnissen in dieser Saison spricht alles wieder für eine Punkteteilung“, sagt Schmidt. Mit mittlerweile elf Remis sind die Gilchinger in dieser Wertung Spitzenreiter in allen fünf Landesliga-Gruppen Bayerns. Beide Teams präsentierten sich zuletzt zudem in guter Verfassung.

Murat Ersoy wird dem TSV weiter fehlen. Seine Sperre wurde auf vier Partien festgesetzt. „Das ist schon okay so. Der Schiedsrichter-Assistent will einen Ellenbogenschlag gegen den Kopf gesehen haben. So etwas muss hart bestraft werden“, sagt Schmidt. Kapitän Marco Brand hat sich bei seinem Junggesellenabschied am vergangenen Wochenende mit Corona infiziert und muss deshalb ebenfalls passen. Immerhin kehrt der zuletzt wegen Knieproblemen geschonte Christian Rodenwald in den Kader zurück. Er möchte sein letztes Derby nicht versäumen. Der Routinier wird nach der Saison seine Karriere beenden. (Tobias Huber)