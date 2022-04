SC Pöcking auf Rasen gegen die beste Offensive der Liga

Trotz starker Trainingsleistungen soll sich unter anderem Tobias Mair (l.) auf die SCPP-Reserve konzentrieren. © dr

Der SC Pöcking will auch das Spitzenteam SpVgg Haidhausen ärgern. Aber der Fokus liegt nun mehr auf der zweiten Mannschaft, die in die A-Klasse aufsteigen will.

Pöcking – Noch vor gut einer Woche war die Stimmung beim Fußball-Bezirksligisten SC Pöcking-Possenhofen am Tiefpunkt. Die ernüchternde 1:4-Niederlage gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering am Mittwochabend hatte das Ende aller Hoffnungen auf den Klassenerhalt endgültig besiegelt, der Frust bei Trainer und Mannschaft war groß. Doch der Wind hat sich etwas gedreht. Nur drei Tage später feierten die Pöckinger Fußballer beim 2:0 gegen das Spitzenteam SV Raisting nach monatelanger Durststrecke endlich mal wieder einen Sieg. Und etwaigen Diskussionen um einen Verbleib des Trainerteams Simon Gebhart und Tobias Luppart wurde durch die deutliche Rückendeckung sowohl des Vereins als auch der Mannschaft schnell der Wind aus den Segeln genommen. In der Osterwoche gab es noch mehr Grund zu Freude: Erstmals in diesem Jahr konnten die Pöckinger wieder auf Naturrasen trainieren und werden dort auch am Samstag gegen den formstarken Tabellenzweiten, die SpVgg 1906 Haidhausen, spielen (15 Uhr).

Dass die Partie gegen Raisting auf Kunstrasen stattfand, hatte bei den Gästen für etwas Verwunderung gesorgt. Gebhart findet das Vorgehen des Platzwartes jedoch genau richtig: „Jetzt ist der Platz in einem guten Zustand, und man kann darauf auch vernünftig Fußball spielen. Das liegt daran, dass wir eben nicht schon zu früh draufgehen“, so der SCPP-Coach.

Die Pöckinger haben am Wochenende die Chance, mit Haidhausen einem weiteren Aufstiegsanwärter ein Bein zu stellen. „Wir können wieder völlig befreit aufspielen. Sie haben den Druck, wenn sie oben dranbleiben wollen“, betont Gebhart. Im Vergleich zum Spiel gegen Raisting muss sich die SCPP-Defensive voraussichtlich auf weniger lange Bälle und mehr Kombinationsspiel einstellen. Gebhart warnt: „Haidhausen ist eine der spielstärksten Mannschaften der Liga. Wir dürfen nicht ins offene Messer laufen.“ Was dann passiert, erlebte am Dienstagabend der FC Hertha München, der gegen die mit 63 Toren beste Offensive der Bezirksliga Süd mit 2:7 unter die Räder kam.

Fast noch wichtiger als das Bezirksliga-Duell mit Haidhausen ist jedoch das um 12.45 Uhr stattfindende Spitzenspiel der zweiten Mannschaft gegen den TSV Feldafing. Die SCPP-Reserve befindet sich als Zweiter der B-Klasse 5 aktuell zwar auf einem der beiden Aufstiegsplätze, doch an der Spitze geht es eng zu. Der Vorsprung auf den Dritten Feldafing beträgt nur drei Punkte, zudem haben die Gäste ein Spiel weniger auf dem Konto. Mit einem Sieg könnte die zweite Mannschaft einen großen Schritt in Richtung A-Klasse machen.

Massiv aufgerüstet werden soll die Reserve nicht, aber Gebhart wird dem Team im Saisonendspurt so wenige Spieler wegnehmen wie möglich. So sollen sich etwa die auch mehrfach im Bezirksliga-Team aktiven Philipp Poggenseier, Lucas Perkuhn oder Tobias Mair trotz guter Trainingsleistungen auf die Reserve konzentrieren. „Wir müssen den Fokus nun auch etwas auf die Zweite legen“, so Gebhart.