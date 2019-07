SC Pöcking fährt mit breiter Brust nach Brunnthal

Aufsteiger trotz Auftaktniederlage zuversichtlich

von Tobias Huber schließen

So bitter das 0:1 zum Bezirksligastart gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering auch war, es brachte den Fußballern des SC Pöcking-Possenhofen eine wichtige Erkenntnis. „Wir sind absolut in der Lage, in dieser Liga mitzuhalten“, sagt Franco Simon.

Pöcking – Dementsprechend selbstbewusst äußert sich der Trainer vor dem ersten Auswärtsspiel der Runde am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) beim TSV Brunnthal. „Wir fahren da mit breiter Brust hin“, sagt Simon.

Dabei erwartet die Pöckinger eine unangenehme Aufgabe. Die Brunnthaler starteten mit einem 4:1-Sieg bei Landesliga-Absteiger TSV Neuried furios in die Spielzeit. „Es war ein guter Auftritt von ihnen, aber das klare Ergebnis täuscht etwas über den wahren Spielverlauf hinweg“, kommentiert Simon. Nach einer schwachen Anfangsphase inklusive frühem Rückstand leitete erst ein Traumtor die Wende für die Gäste ein. „Die haben genauso wie wir in der vergangenen Saison noch in der Kreisliga gespielt. So groß kann der Unterschied also nicht sein“, stellt Simon klar.

Es gibt dennoch eine eklatante Differenz zwischen beiden Teams. Während der TSV, der seine erste Saison überhaupt in der Bezirksliga begonnen hat, die Stärken vor allem in der Offensive hat, haben sich die Pöckinger mit ihrer Defensivstärke in den vergangenen Wochen und Monaten einen Namen gemacht. Am Mittwoch wartet eine ganz spezielle Bewährungsprobe auf die Abwehrspezialisten aus dem Sportpark. Brunnthal verfügt mit Fabian Porr über einen Angreifer, der eine sensationelle Torquote aufzuweisen hat. Der 25-Jährige traf in 135 Begegnungen im Schnitt mehr als einmal pro Begegnung für seinen TSV. Insgesamt erzielte er bereits 148 Treffer, darunter drei Tore vor vier Tagen gegen die Neurieder. „Wir haben in der vergangenen Saison bewiesen, dass wir sehr gute Stürmer ganz gut in den Griff bekommen können“, sagt Simon.

Mit den beiden Urlaubsrückkehrern Clemens Link und Elias Fleddermann hat der SCPP-Coach bei der Besetzung seiner Elf noch mehr Auswahlmöglichkeiten als gegen Unterpfaffenhofen. „Wir wollen etwas Zählbares mitnehmen, um mit Rückenwind am Samstag ins Derby gegen Berg gehen zu können“, sagt Simon. Er hat in seinen Zeiten als Übungsleiter in Ottobrunn und Waldperlach den einen oder anderen Akteur beim Kontrahenten aus Brunnthal selbst trainiert und weiß deshalb um deren Stärken. toh