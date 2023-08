SC Pöcking II gewinnt Neun-Tore-Spiel – Hechendorf kehrt „wieder in der Spur“ zurück

Von: Noah Hölch

Tom Ruhdorfer ist seit 2018 Trainer beim TSV Hechendorf. © TSV Hechendorf

Der TSV Hechendorf hat zuhause deutlich gegen den SV Inning gewonnen. Der SC Pöcking-Possenhoffen II gewann mit 5:4 gegen Herrsching.

TSV Hechendorf – SV Inning 3:0 (1:0)

„Der Sieg hätte etwas höher ausfallen können.“ Das Fazit von Hechendorfs Coach Tom Ruhdorfer nach dem deutlichen Derbyerfolg über Inning passte nicht so recht zur Meinung seines Gegenübers: SVI-Trainer Thomas Rummelsberger hatte seine Elf zeitweise ebenbürtig gesehen. Zunächst gingen die Hausherren durch einen Foulelfmeter in Führung, Mathias Huber verwandelte eiskalt. Danach hätten die Inninger laut ihrem Trainer jedoch „ein, zwei oder sogar drei Tore schießen können“.

Außerdem wurde den Gästen ein Treffer aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt – zum Unverständnis von Rummelsberger. Dennoch bezeichnete der Coach des letztjährigen Kreisklasse-Absteigers die Gastgeber als verdienten Derbysieger wegen deren Überlegenheit nach der Pause. Sein Team habe sich dennoch nie aufgegeben.

Zum Verhängnis wurden dem SVI zwei Hechendorfer Konter, die den Heimsieg für den TSV unter Dach und Fach brachten: Erst erhöhte Johannes Wittenberger auf Vorarbeit von Victor Campos Lievano, kurz darauf machte Florian Gschlößl nach weitem Abschlag von Torwart Kenneth Ried den Deckel drauf. Während die Inninger ihren verspäteten Saisonauftakt somit verpatzten, brachte Hechendorf der Sieg nach dem Remis in der Vorwoche laut Coach Ruhdorfer „wieder in die Spur“. (noh)

Tore: 1:0 Huber (15.), 2:0 Wittenberger (72.), 3:0 Gschlößl (78.) – Zeitstrafe: Schnerring (90.+2)

SC Pöcking-P. II – TSV Herrsching 5:4

Es war ein spannendes Duell zwischen dem SC Pöcking II und dem TSV Herrsching. In einer abwechslungsreichen Partie setzt sich am Ende die SCPP-Reserve glücklich, aber laut ihrem Trainer verdient durch und ist damit mit vier Punkten aus zwei Spielen sehr stark in die neue A-Klasse-Saison gestartet. „Wir sind selbstverständlich sehr zufrieden mit diesem Start“, sagte Coach Emanuel Endl.

Seine Mannschaft dominierte die Partie in der ersten Halbzeit nach Belieben. Routinier Markus Schulz agierte als Zielspieler und setzte die schnellen Pöckinger Außenspieler gezielt ein, um dann die Bälle selbst in der Mitte zu verwerten. Nach diesem Schema erzielten die Hausherren drei Treffer. „Schulzi hat ein unglaublich gutes Spiel gemacht und ist für uns mit seiner Erfahrung einfach Gold wert“, sagte Endl.

Ebenfalls gewohnt stark aufgelegt war Mathis Hofmann, der die anderen beiden SCPP-Treffer erzielte und die unsichere Herrschinger Hintermannschaft übertölpelte. „Wir waren beide vorne gut aufgelegt und haben hinten Fehler gemacht“, sagte Endl. Schlussendlich habe sein Team über die 90 Minuten etwas mehr von der Partie gehabt und durchaus verdient mit 5:4 gegen eine stark ersatzgeschwächte Herrschinger Mannschaft gewonnen, die mit nur zwei Auswechselspielern angetreten war. (tao)

Tore: 1:0 Hofmann (2.), 1:1 Wiesweg (15.), 2:1, 3:1, 4:1 Schulz (41., 43., 51.), 4:2 Domhirn (66.), 4:3, 4:4 Oudotte (74., 76.), 5:4 Hofmann (78.)