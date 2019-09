Durch „intensive Einheiten“ zum Sieg gegen FC Phönix

Wiedergutmachung beim SCPP nötig

von Tobias Huber schließen

Auch wenn die Saison noch lang ist: Für die Fußballer des SC Pöcking-Possenhofen steht am Sonntag um 15 Uhr ein wichtiges Heimspiel gegen den Abstiegskonkurrenten FC Phönix München auf dem Programm.

Pöcking – Franco Simon wäre am liebsten in seiner Badewanne untergetaucht. Der Trainer des SC Pöcking-Possenhofen schaute sich den kläglichen Auftritt seines Bezirksliga-Teams vom vergangenen Samstag in Oberweikertshofen (0:4) in voller Länge nochmals auf Video an. „Das grenzte an Selbstkasteiung“, sagt er. Seiner Mannschaft ersparte Simon unter der Woche ein Studium der Bilder. „Eine ausführliche Fehleranalyse hätte zu lange gedauert“, teilt der Übungsleiter mit. Stattdessen zog er im Training die Zügel an. „Es waren sehr intensive Einheiten“, berichtet Simon. Am Sonntag soll sein Team wieder ein anderes Gesicht zeigen. Der Aufsteiger erwartet ab 15 Uhr den punktgleichen FC Phönix München, der derzeit den ersten direkten Abstiegsrang belegt.

„Ich bin jetzt aber nicht so vermessen zu sagen, ein Sieg ist Pflicht“, so Simon. Er wäre schon froh, wenn seine Elf im fünften Heimspiel endlich irgendwas Zählbares auf ihr Konto scheffeln könnte. Der SCPP-Coach könnte sich auch mit einem Unentschieden anfreunden.

Vom Gegner hat er eine hohe Meinung. „Ich kenne ihren Trainer Michael Wagner ganz gut aus gemeinsamen Zeiten bei Haching. Die sind stärker, als ihr Tabellenplatz aussagt“, meint Simon. Die vergangenen Partien liefen jedoch unglücklich für den FCP. Zunächst wurde das Heimspiel gegen Neuried bei 1:0-Führung wegen Unbespielbarkeit des Platzes vom Schiedsrichter abgebrochen. Am Mittwoch unterlagen die Blau-Weißen in einer Nachholbegegnung trotz 2:0-Führung bis zur 60. Minute beim Tabellenletzten Herakles SV München mit 2:3. Das entscheidende Gegentor fiel erst in der Nachspielzeit.

In der Pöckinger Startelf wird es nach der Packung von Oberweikertshofen die eine oder andere Veränderung geben. Markus Schulz und Ferdinand Jäger sind wieder fit und kehren in den Kader zurück. Simon Gebhart fehlt nach seiner Roten Karte, die Länge der Sperre ist noch nicht bekannt. Stefan Wache ist privat verhindert. Coach Simon ist vor der Partie gegen die spielstarken Münchener dennoch erwartungsfroh. „Wir freuen uns auf das Spiel, denn jedes Bezirksliga-Spiel ist für uns ein Erlebnis“, sagt Simon. Im Tor wird wieder Lukas Schuh stehen, da Tobias Kernbach unter der Woche nicht trainieren konnte.