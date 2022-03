SC Pöcking gegen Oberweikertshofen - 13 Spiele in Folge ohne Sieg - Spendenaktion ein voller Erfolg

Schön gespielt, aber wieder nicht belohnt: der SC Pöcking-Possenhofen um Emanuel Endl. © Andrea Jaksch

Nach nun 13 Spielen in Folge ohne Sieg wird der Abstieg immer mehr ein Thema für den SCPP. Oberweikertshofen ist weiterhin im Kampf um den Aufstieg mit dabei.

Pöcking – Wieder mal hat der abstiegsbedrohte Fußball-Bezirksligist SC Pöcking-Possenhofen gegen ein besser platziertes Team ordentlich mitgehalten, wieder mal hat es nicht zu Punkten gereicht. Gegen den Tabellenzweiten, SC Oberweikertshofen, verlor das Team von Trainer Simon Gebhart am Samstag 1:2 (0:1). „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben gegen einen spielerisch starken Gegner ein gutes Spiel gemacht. Leider haben wir uns dafür nicht belohnt“, sagte Gebhart. Nach dem 13. sieglosen Spiel in Serie rückt der Abstieg in die Kreisliga näher, auch wenn sich der SCPP weiterhin mit aller Macht dagegen wehrt. Gebhart: „Ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft sich aufgegeben hat.“

Zwar bescheinigte der Coach den Gästen die bessere Spielanlage, die erste gute Möglichkeit verzeichnete aber Pöcking. Doch Robin Kergl brachte den Ball nicht im leeren Tor unter. Anschließend vergab auch der SCO eine sehr gute Chance, ging aber gut zehn Minuten vor der Pause durch einen Seitfallzieher von Christian Mühlberger in Führung. „Den trifft er wahrscheinlich genau einmal so“, meinte Gebhart.

Die Pöckinger zeigten Moral und erzielten kurz nach dem Seitenwechsel durch ein Abstaubertor von Robin Kergl nach einem Angriff über rechts den Ausgleich (52.), doch kurz darauf machte ein zweites Mal die individuelle Klasse der Gäste den Unterschied: Osman Yontar besorgte per Distanzschuss aus mehr als 20 Metern die erneute SCO-Führung (65.). Joker Christoph Kunert hatte kurz vor Spielende zwar den Ausgleich auf dem Fuß, scheiterte aber an Gäste-Keeper Adrian Wolf.

Spenden sammeln für den wohltätigen Zweck

Vom Sportlichen abgesehen, hatte der Tag auch etwas Gutes: Für die Initiative „Schenke ein Lächeln“, die in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt Starnberg und der Gemeinde Pöcking ukrainische Flüchtlinge unterstützt, wurden dank Karten- und Kuchenverkauf sowie Spenden 1390 Euro gesammelt. Auch die Gäste aus Oberweikertshofen und das Schiedsrichtergespann beteiligten sich an der Aktion. (Tobias Empl)

SC Pöcking-P. – O’weikertshofen 1:2 (0:1)

SC Pöcking-P.: Schuh – Schleyerbach, Jäger, Flath, J. Hartmann, M. Hartmann (75. Akpo), Keil (62. Kunert), Freiwald, Link, Endl (73. Zandt), Kergl

SC Oberweikertshofen: Wolf – Lachmayr, Gonschior (82. Hüber), Karympov (78. Ayvaz), Schuch (90.+4 Madunic), Hochholzer, Danowski, Mühlberger, Yontar, Greif, Friedl

Tore: 0:1 Mühlberger (35.), 1:1 Kergl (52.), 1:2 Yontar (65.)

Schiedsrichter: Etienne Fromme (FC Neufahrn)

Zuschauer: 80