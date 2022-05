SC Pöcking feiert Sensation gegen BCF Wolfratshausen: Link an allen Toren beteiligt

Der Spieler des Spiels: Clemens Link war an allen drei Pöckinger Treffern beteiligt. Zwei Tore erzielte er selbst, eines bereitete er für Robin Kergl vor. © Andrea Jaksch

Der SC Pöcking hat den Klassenerhalt eigentlich schon abgehakt. Nach einem furiosen 3:2-Sieg gegen den BCF Wolfratshausen besteht aber immerhin noch die Chance.

Pöcking – Seit fast drei Wochen hat Fußball-Bezirksligist SC Pöcking-Possenhofen das Thema Klassenerhalt abgehakt. Nach dem enttäuschenden 1:4 im Kellerduell gegen den SC Unterpfaffenhofen-Germering hatte SCPP-Trainer Simon Gebhart dennoch ein weiterhin seriöses Auftreten angekündigt. „Wir wollen uns nichts nachsagen lassen und keine Partie herschenken“, sagte Gebhart damals.

Diese Ankündigung hat sein Team seitdem gewissenhaft in die Tat umgesetzt. Nach dem 2:0-Sieg gegen den SV Raisting und der unglücklichen 2:3-Niederlage gegen die SpVgg 1906 Haidhausen lieferten die Pöckinger am Samstag mit einer kaum veränderten Aufstellung erneut ein gutes Spiel ab und belohnten sich dafür mit einem 3:2-Auswärtssieg beim BCF Wolfratshausen. „Ich bin sehr zufrieden mit der Leistung. Das spricht für den Charakter der Mannschaft“, lobte der SCPP-Coach.

In Wolfratshausen waren die Gäste vor allem im ersten Durchgang das bessere Team und erspielten sich mehrere Tormöglichkeiten. Eine davon verwertete Clemens Link nach 20 Minuten, er wurde aber wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung fälschlicherweise zurückgepfiffen. Gut zehn Minuten vor der Halbzeitpause traf Link erneut – und diesmal zählte der Treffer. Der SCPP-Angreifer eroberte am gegnerischen Sechzehner den Ball und wurde anschließend gefoult, den fälligen Strafstoß verwertete Link im Nachschuss. Da die Gäste bei weiteren Chancen „zu verspielt“ (Gebhart) agierten, ging es lediglich mit einer knappen Führung in die Halbzeitpause.

Im zweiten Durchgang entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Zunächst erzielte Sebastian Schnabel nach einem Diagonalball über die Pöckinger Viererkette hinweg den 1:1-Ausgleich (47.), dann nickte Link eine Flanke von Christoph Kunert am zweiten Pfosten ein (51.), und gerade einmal fünf Minuten später endete ein Wolfratshauser Konter mit dem erneuten Ausgleich der Gastgeber durch Manuel Spreiter. Anders als noch vor einer Woche endete der Schlagabtausch diesmal jedoch mit einem Erfolgserlebnis für den SCPP: Nach Links Steilpass behielt Joker Robin Kergl vor dem Tor die nötige Ruhe und traf zur dritten Pöckinger Führung (76.), die sich die Gäste diesmal nicht mehr nehmen ließen.

Dank sechs Punkten aus den vergangenen drei Partien sind die Pöckinger rechnerisch noch immer nicht abgestiegen. Der Rückstand auf Relegationsplatz zwölf beträgt drei Spieltage vor Saisonende sieben Punkte. Mit einem Heimsieg am Samstag gegen den Zwölften TSV Großhadern könnte der SCPP den endgültigen Gang in die Kreisliga noch mindestens um eine weitere Woche hinauszögern. (Tobias Empl)

BCF Wolfratshausen – SC Pöcking-P. 2:3 (0:1)

SC Pöcking-P.: Schuh - Flath, M. Hartmann, J. Hartmann, Jäger - Zandt (77. Fleddermann), Kunert, Shaqiri (77. Schleyerbach), Endl (66. Kergl) - Forster (62. Keil), Link

BCF Wolfratshausen: Neumeier - Spreiter, Arikan, Bonic, Milic, Schnabel, Hummel, Eismann (60. Hölting), Rödl, Stipic (46. Rose), Lehr

Tore: 0:1 Link (36.), 1:1 Schnabel (47.), 1:2 Link (51.), 2:2 Spreiter (56.), 2:3 Kergl (76.)

Schiedsrichter: Lukas Blaschka

Zuschauer: 40