SC Pöcking kassiert sieben Stück zuhause: Coach Gebhart bedient - „Viermal liefern wir die Assists“

Musste zum Vorbereitungs-Auftakt eine herbe Heimklatsche hinnehmen: Pöcking-Trainer Simon Gebhart. © Andrea jaksch

Der Testspiel-Startschuss ist dem Bezirksligisten SC Pöcking-Possenhofen komplett misslungen. Gegen den eine Liga höher spielenden Landesligisten TuS Geretsried setzte es eine 2:7-Pleite.

Pöcking-Possenhofen - Mit etwas Verspätung hat Fußball-Bezirksligist SC Pöcking-Possenhofen das erste Testspiel der Winter-Vorbereitung absolviert. Die für den vergangenen Sonntag geplante Partie bei der SpVgg Feldmoching war wegen einiger Corona-Fälle im Pöckinger Team abgesagt worden, der für Dienstag geplante zweite Test gegen den Landesligisten TuS Geretsried musste zunächst aufgrund des schneebedeckten Pöckinger Kunstrasens verschoben werden.

Am Donnerstagabend fand die Partie jedoch statt – und endete mit einer deftigen 2:7 (1:6)-Pleite für den abstiegsbedrohten Bezirksligisten. Clemens Link brachte die Gastgeber zwar nach zwei Minuten in Führung, doch im weiteren Verlauf der ersten Hälfte kassierte das Team von Trainer Simon Gebhart sechs Gegentreffer, die Hälfte davon durch den im Winter nach Geretsried zurückgekehrten Torjäger Srdan Ivkovic. Begünstigt wurden die Gegentore durch vermeidbare Pöckinger Ballverluste in der eigenen Hälfte. „Bei vier Toren haben wir selber die Assists geliefert“, sagte Gebhart. Im zweiten Durchgang musste Keeper Marius Klitscher immerhin nur noch ein weiteres Mal hinter sich greifen, zudem traf Gianluca Zandt sehenswert. (Tobias Empl)