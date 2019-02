SC Pöcking-Possenhofen ohne Torwart - Sportlicher Leiter Luppert versucht sich als Keeper 

Testspielniederlage gegen SC München

Der SC Pöcking-Possenhofen hat am Samstag sein erstes Testspiel gegen den SC München mit 2:3 (0:0) verloren.

Keiner der Pöckinger Torhüter hatte am Samstag Zeit, sich zwischen die Pfosten zu stellen, also übernahm kurzerhand der sportliche Leiter Tobias Luppart, ein gelernter Mittelfeldspieler, den Torwartposten. „Er machte seine Sache ziemlich gut“, sagte Trainer Franco Simon. „Allerdings war beim Rest der Mannschaft noch deutlich Luft nach oben zu sehen.“ Mit der ersten Halbzeit seiner Mannschaft war der Pöckinger Übungsleiter noch recht zufrieden, doch der zweite Durchgang genügte den Ansprüchen des Aufstiegsaspiranten nicht. „Wir können es uns nicht erlauben, drei Gegentore zu kassieren. Erst recht nicht in einer Halbzeit“, schimpfte Simon. Auch wenn der SC München schon etwas länger in der Vorbereitung ist, rechtfertige das dieses schläfrige Auftreten nicht, da zweien der drei Gegentreffer individuelle Fehler von Pöcking vorausgegangen waren. „Aber lieber passieren solche Fehler in der Vorbereitung als dann mitten in der Saison“, meinte Simon. tao