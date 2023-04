„Sind wir wieder auseinandergefallen“ – Pöcking-Reserve unterliegt deutlich – Derby fällt aus

Von: Kilian Drexl

Alexander Kirst hat beim SC Pöcking-Possenhofen II übernommen. © SC Pöcking-Possenhofen

Die Pöckinger Reserve musste eine bittere Pleite im Kampf um den Klassenerhalt hinnehmen und steht weiterhin auf dem letzten Platz der Abstiegsrunde.

Wie bereits in den Vorwochen lief der SC nicht gerade in Bestbesetzung auf. „Am Freitagabend hatten wir nur elf Spieler und mussten wieder bei der AH rekrutieren“, sagte Spielertrainer Alexander Kirst. Obwohl die Hausherren anfangs gut im Spiel waren, gerieten sie bereits in der dritten Spielminute durch Patrick Brollin in Rückstand. Besonders in den ersten 20 Minuten nach der Pause drückte die Kirst-Elf auf den Ausgleich und hatte gute Torchancen, welche Greifenbergs Schlussmann Benedikt Raml mehrfach mit starken Reflexen vereitelte. Im Gegenzug erhöhte Nils Langenbeck vom Punkt, und Markus Bichler legte direkt das 3:0 nach. „Danach sind wir wieder auseinandergefallen“, stellte Kirst fest. Greifenberg erzielte im Anschluss noch zwei weitere Treffer. (kd)

Platz nicht bespielbar: Derby fällt aus

Das für Sonntag angesetzte A-Klasse-Abstiegsrundenderby zwischen dem TV Stockdorf und dem TSV Herrsching hat nicht stattgefunden. Der Grund: Der Platz in Stockdorf war nicht bespielbar. Einen Nachholtermin gibt es bislang noch nicht. Der TVS ist trotz eines Spiels weniger punktgleich mit Tabellenführer FC Greifenberg, Herrsching bleibt Vierter. (mm)