„Endlich haben wir uns belohnt“ – SC Pöcking-Possenhofen holt ersten Dreier in Holzkirchen

Teilen

Bis auf Weiteres ist Trainer Simon Gebhart auch als Spieler für den SC Pöcking-Possenhofen im Einsatz. © Andreas Mayr

Im sechsten Anlauf hat Fußball-Kreisligist SC Pöcking-Possenhofen endlich den ersten Sieg in der Abstiegsrunde Gruppe D gefeiert.

Bei Schlusslicht TuS Holzkirchen II gelang dem Team von Trainer Simon Gebhart am Sonntag ein 3:0-Auswärtserfolg. „Endlich haben wir uns belohnt und unseren positiven Trend auch im Ergebnis umsetzen können. Das war sehr wichtig für uns“, sagte Gebhart, der von einem „absolut verdienten Sieg“ sprach. Dafür sei es mitentscheidend gewesen, dass man diesmal auch von der Bank habe nachlegen können. Bestes Beispiel dafür war der Treffer zum 2:0 durch Lucas Perkuhn. Der schnelle Offensivspieler war noch keine Minute auf dem Feld, da wurde er von Debütant Moritz Langer steil geschickt und traf mit seinem ersten Ballkontakt zur Vorentscheidung (75.).

In den 75 Minuten zuvor hatten die Pöckinger bereits eine ordentliche Leistung abgeliefert. „Sie haben uns in der ersten Halbzeit mit vielen langen Bällen zwar ein paar Probleme bereitet, aber wir haben nur eine Torchance zugelassen“, sagte der SCPPCoach, der seiner Innenverteidigung mit Karl Schuster und Florian Flath ein Lob aussprach. Offensiv taten sich die Gastgeber dagegen lange schwer, bis auf einen Lattenkopfball von Tim Freiwald kamen sie nur zu wenigen Chancen. Doch in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sorgte Clemens Link für das erlösende 1:0: Nach einem Steilpass von Simon Forster scheiterte Link bei seinem ersten Versuch, der Ball fiel ihm jedoch vor die Füße, und er traf im Nachschuss.

„Das Glück haben wir uns erarbeitet“, hielt Gebhart fest. Im zweiten Durchgang bekamen die Gastgeber die Partie nach einer Systemumstellung besser in den Griff. Auch mehrere Wechsel sorgten nicht für einen Bruch im Pöckinger Spiel, sondern im Fall von Perkuhn sogar für die Entscheidung. Nach seinem wichtigen Treffer zum 2:0 bereitete der Offensivspieler mit einer scharfen Flanke auch noch das 3:0 durchKapitän Max Hartmann vor (86.). Gebhart: „Er musste nur noch den Kopf hinhalten.“ Kurz vor Spielende bekam Ferdinand Jäger im eigenen Strafraum noch einen Ball an die Hand, Holzkirchen schoss den Strafstoß jedoch über das Tor (89.). (te)