SC Pöcking: Kieferbruch! Tim Freiwald verletzt sich bei Auftaktsieg gegen Waldram

Turbulente Partie am ersten Spieltag

Von Tobias Empl schließen

Nach einer starken Vorbereitung ist Bezirksliga-Absteiger SC Pöcking-Possenhofen auch der Auftakt in die Kreisliga-Saison geglückt.

Pöcking – Das Fußballteam von Trainer Simon Gebhart setzte sich am Samstag trotz zahlreicher Ausfälle mit 2:1 (1:0) gegen die DJK Waldram durch.

Dabei konnten die Gastgeber vor allem im ersten Durchgang überzeugen. „In den ersten 35 Minuten waren wir sehr dominant und hätten zwei oder drei Tore machen müssen“, sagte SCPP-Coach Gebhart. Lucas Perkuhn scheiterte am stark reagierenden Gäste-Keeper, Clemens Link vergab eine Großchance, und auch ein Elfmeter wurde den Gastgebern laut Gebhart zu Unrecht verwehrt. Zur Halbzeit lagen die Pöckinger trotz der ausbaufähigen Chancenverwertung knapp in Führung, da der diesmal im Mittelfeld agierende Kapitän Max Hartmann nach einem weiten Einwurf von Tim Freiwald artistisch per Seitfallzieher zum 1:0 getroffen hatte (20.).

Bereits in der Schlussphase des ersten Durchgangs wurde die Partie jedoch hektischer, und nach dem Seitenwechsel entwickelte sich ein „klassisches Kampfspiel“ (Gebhart). Nach 56 Minuten musste Pöcking den Ausgleich durch Wolfgang Wenus hinnehmen, der nach einem nicht optimal verteidigten Diagonalball im Nachschuss zum 1:1 traf. Doch beinahe im direkten Gegenzug setzte sich Clemens Link auf der rechten Seite durch, und seine Hereingabe drückte Emanuel Endl zur 2:1-Führung über die Linie, die der SCPP bis zum Schluss nicht mehr hergab.

„Das ist ein gutes Zeichen. Letztes Jahr hätten wir wahrscheinlich nicht so eine Reaktion gezeigt“, lobte Gebhart. Die Freude über den Sieg erhielt allerdings einen herben Dämpfer. „Wir haben einen hohen Preis bezahlt“, sagte Gebhart. Routinier Tim Freiwald verletzte sich gut 20 Minuten vor Spielende schwer und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Diagnose: Kieferbruch. „Für ihn tut es mir wahnsinnig leid“, sagte Gebhart und ergänzte: „Auch uns tut es sehr weh, er war aktuell mit unser wichtigster Spieler.“ (Tobias Empl)

SC Pöcking-Possenhofen – DJK Waldram 2:1 (1:0) Tore: 1:0 M. Hartmann (20.), 1:1 Wenus (56.), 2:1 Endl (57.)