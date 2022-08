„Münsing wollte den Sieg mehr“: SC Pöcking verpatzt Freitagsspiel

Hans Zachenbacher (l.) erzielte einen Doppelpack für den SV Münsing - Tobias Mair hatte per Elfmeter zwischenzeitlich zum Ausgleich getroffen. © FuPa

Der SC Pöcking-Possenhofen verliert erstmals in der Saison 2022/23. Aufsteiger SV Münsing ringt den Absteiger in einem Freitagsspiel nieder.

Pöcking – Der Plan klang gut. Während des heißen Sommers wollten die Kreisliga-Fußballer des SC Pöcking-Possenhofen ihr Heimspiel gegen den SV Münsing bei angenehmeren Temperaturen an einem Freitagabend spielen und anschließend mit einem Sieg im Rücken das freie Wochenende genießen. Doch der Plan ging nicht auf. Nicht nur das Wetter spielte mit nasskalten 17 Grad nicht mit, auch auf dem Platz lief es nicht rund.

Die Pöckinger konnten nicht an ihre Leistungen aus den ersten beiden Saisonspielen anknüpfen und verloren mit 2:3 (0:1). „Wir wussten genau, dass ein unangenehmer Gegner auf uns zukommt. Aber wir waren von Beginn an nicht präsent. Münsing wollte den Sieg mehr und hat verdient gewonnen“, sagte SCPP-Coach Simon Gebhart.

Die Partie begann aus Pöckinger Sicht denkbar schlecht. Bereits nach sechs Minuten gingen die Gäste durch ein Elfmetertor von Hans Zachenbacher nach einem Foul von Ferdinand Jäger in Führung. Zwar war der Zweikampf Jägers laut Gebhart nicht zwingend elfmeterwürdig, der Rückstand ging für ihn dennoch in Ordnung. „Münsing hätte zur Halbzeit auch 3:0 führen können. Sie haben uns mit einfachen Mitteln große Probleme bereitet“, so der Pöckinger Übungsleiter.

Nach dem Seitenwechsel kamen die Gastgeber etwas besser ins Spiel, zogen in einer wilden Viertelstunde zweimal das Spiel an sich, machten sich das Leben aber gleich wieder schwer. Nur sechs Minuten nach dem Ausgleich durch Philipp Poggenseier (52.) leistete sich Pöcking einen Ballverlust im Mittelfeld, die Gäste schalteten schnell um, und nach einem Steilpass auf Zachenbacher gelang dem Münsinger sein zweiter Treffer (58.). Nach dem erneuten Ausgleich durch einen von Tobias Mair in der 60. Minute verwandelten „Kann-Elfmeter“ (Gebhart) wiederholte sich das Spiel: Erneut leistete sich die Heimelf einen Ballverlust, die Gäste nutzten diesen aus, und Sebastian Schönacher köpfte eine Flanke zum 3:2-Siegtreffer ein (63.). Das einzig Positive für Gebhart nach dem Rückschlag: „Wir wissen, anders als häufiger im letzten Jahr, warum wir verloren haben.“ (te)

SC Pöcking-Possenhofen – SV Münsing 2:3 (0:1) Tore: 0:1 Zachenbacher (6./FE), 1:1 Poggenseier (52.), 1:2 Zachenbacher (58.), 2:2 Mair (60./FE), 2:3 Schönacher (63.) – Zeitstrafe: Mannweiler/Münsing (58., Meckern)