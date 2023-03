SC Pöcking-Possenhofen: Trotz Baustellen zum frühen Klassenerhalt

Bis auf Weiteres ist Trainer Simon Gebhart auch als Spieler für den SC Pöcking-Possenhofen im Einsatz. © Andreas Mayr

Eigentlich wollten die Fußballer des SC Pöcking-Possenhofen im Frühjahr 2023 um die Rückkehr in die Bezirksliga spielen.

Pöcking – Doch für den Einzug in die Kreisliga-Meisterrunde fehlte im Herbst ein Punkt. Nun geht es in den zehn Spielen bis zur Sommerpause nur noch um den Klassenerhalt in der Abstiegsrunde Gruppe D. Das bedeutet aber nicht, dass die Pöckinger es locker angehen lassen.

Trainer Simon Gebhart weiß, dass auch der Ligaverbleib trotz sechs Bonuspunkten aus dem Herbst noch nicht in trockenen Tüchern ist und die Gegner (TuS Holzkirchen II, SC RW Bad Tölz, TSV Altenstadt, SC Fürstenfeldbruck) keineswegs zu unterschätzen sind. „Wir wollen so schnell wie möglich vier Spiele gewinnen und den Klassenerhalt fix machen“, sagt der SCPP-Coach.

Den ersten Dreier verpassten seine Spieler am Samstag gegen Holzkirchen, das 2:2-Unentschieden fühlte sich aufgrund von zwei Treffern in der Nachspielzeit aber zumindest ein bisschen an wie ein Sieg. Schon in der Vorbereitung hatten die Pöckinger einen ordentlichen Eindruck hinterlassen. Bis auf eine 1:7-Klatsche gegen den SV Raisting konnten sie gegen die Bezirksligisten SV Bad Heilbrunn (2:2), SC Unterpaffenhofen (2:3) MTV Berg (2:3) und BCF Wolfratshausen (4:3) mithalten, gegen Kreisliga-Herbstmeister TSV Geiselbullach gelang sogar ein deutlicher 3:0-Erfolg.

Zu 100 Prozent zufrieden war Gebhart mit der Vorbereitung trotzdem nicht. „Am Anfang hat sich die Mannschaft fast von alleine aufgestellt, erst in den letzten Wochen waren wieder mehr Spieler da“, sagt er. Zudem haben die Pöckinger einige Baustellen im Kader zu bewältigen. Mit Innenverteidiger Josef Hartmann (zu Heimatverein SC Maisach), Sechser Arlind Shaqiri (zu Kreisligist FC Kosova München) und Außenverteidiger Marvin Schleyerbach (Karriereende wegen Knieproblemen) muss Gebhart gleich drei Stammspieler ersetzen.

Eine Lücke schloss der Coach kurzerhand selbst. Er absolvierte die komplette Vorbereitung als Spieler und stand auch zum Pflichtspielstart als Innenverteidiger in der Startelf. „Wir haben kaum noch gelernte Innenverteidiger, daher habe ich mich dazu entschlossen“, erklärt der 34-Jährige. Mit seiner Ruhe am Ball versucht der Linksfuß, sein Team auch auf dem Platz so gut wie möglich zu unterstützen. Wie lange das Comeback anhält, lässt er offen. „Ich mache das nur, wenn ich das Gefühl habe, dass es der Mannschaft hilft. Wenn ich denke, es braucht’s nicht mehr, lasse ich es“, sagt Gebhart.

Immerhin einen externen Neuzugang konnten die Pöckinger ebenfalls verpflichten. Der 29-jährige Maximilian Langer wechselte von Kreisklassist TSV Oberalting-Seefeld zum SCPP. Er ist allerdings noch bis Ende April gesperrt. (te)