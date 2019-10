SCPP gegen SCUG: Wer hat die Klatsche besser verdaut?

Beide Teams kassierten hohe Niederlagen

von Tobias Huber schließen

Der Rückrundenstart in der Bezirksliga Süd verspricht für die Fußballer des SC Pöcking-Possenhofen Hochspannung. Die Elf von Trainer Franco Simon gastiert beim SC Unterpfaffenhofen-Germering.

Pöcking – Die Gastgeber liegen zwar als Tabellenachter vier Ränge vor dem Aufsteiger, haben aber gerade einmal zwei Punkte mehr auf dem Konto als der SCPP.

Am vergangenen Wochenende mussten beide Mannschaften herbe Niederlagen einstecken. Pöcking verlor mit 0:6 beim Tabellenzweiten, 1. FC Penzberg, und war damit noch gut bedient (wir berichteten). Unterpfaffenhofen kassierte eine in der Höhe überraschende 1:5-Heimklatsche gegen den TSV Neuried. „Mal schauen, wer die Pleite besser verdaut hat“, sagt SCPP-Coach Simon. Nach drei deftigen Auswärtsniederlagen in Folge in Oberweikertshofen (0:4), Aubing (2:4) und Penzberg möchten seine Fußballer mit dem dritten Auswärtsdreier der Runde einen großen Schritt aus der Abstiegszone machen. „Wir freuen uns auf diese Herausforderung. Es wird ein richtiges Kampfspiel“, kündigt Simon an.

Simon erwartet Spiel auf Augenhöhe

Er hofft deshalb auf eine gute Leistung von Schiedsrichter Florian Obermeier. Im Hinspiel war dies für Simon nicht der Fall, als der Unparteiische den SCPP mit einer sehr harten Elfmeterentscheidung ins Hintertreffen brachte. Obwohl die Pöckinger mindestens gleichwertig waren, verloren sie das erste Duell mit dem SCUG anschließend äußerst unglücklich mit 0:1. „Ich kann mich noch sehr gut erinnern. Das sollte auch diesmal ein Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe werden“, prognostiziert Simon.

Was die Aufstellung angeht, hat der Übungsleiter weiter die Qual der Wahl. Eines ist sicher: Im Tor wird diesmal Tobias Kernbach stehen, der zuletzt aufgrund privater Verpflichtungen nicht zur Verfügung stand. Nach einer sehr guten Trainingswoche gehen die Pöckinger optimistisch in die wichtige Partie am Samstag.