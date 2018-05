SC Pöcking-Possenhofen muss in zwölf Tagen viermal ran

Letzte Termine in der Kreisliga 2

von Tobias Huber

Nachdem die Spieler vom SCPP gleich zweimal Opfer eines witterungsbedingten Spielabbruchs wurden, stehen nun zwei sehr eng getaktete Wochen für sie an. Viermal müssen die Grün-Weißen innerhalb von zwölf Tagen antreten.

Pöcking–Oftmals klagen Fußball-Mannschaften am Saisonende über Kräfteverschleiß. Man könnte sich also ernsthafte Sorgen um den SC Pöcking-Possenhofen machen. Nach den zwei Spielabbrüchen wegen Gewitters (das am Samstag abgebrochene Match in Peiting wird morgen in einer Woche nachgeholt) warten in den letzten Wochen der Runde vier Partien innerhalb von zwölf Tagen auf die Kreisliga-Fußballer. „Und die müssen wir alle gewinnen, wenn wir noch Zweiter werden wollen“, sagt Tobias Luppart. Der sportliche Leiter sieht dennoch eine realistische Chance auf die Aufstiegsrelegation zur Bezirksliga. „Wir können durchwechseln, denn der Kader ist momentan groß genug“, berichtet er.

Am heutigen Mittwoch erwarten die Pöckinger um 19.30 Uhr den SC Maisach. Anders als vor zehn Tagen, als die Begegnung beim Stand von 2:0 für Pöcking (Tore durch Christoph Dirr und Adrian Dittmar) vorzeitig nach rund 60 Minuten wegen eines aufziehenden Unwetters beendet werden musste, wird das Spiel diesmal auf Kunstrasen stattfinden. „Nur dort haben wir Flutlicht. Und Maisach wollte nicht früher anfangen“, sagt Luppart.

Der personell arg gebeutelte SCM steckt nach der 1:3-Niederlage am Samstag in Denklingen weiter in Abstiegsnöten. „Da wir auf dem etwas kleineren Kunstrasen spielen, wird es vor allem darauf ankommen, die Zweikämpfe zu gewinnen“, sagt Luppart, der noch überlegt, ob er auch Benjamin Glaser und Benjamin Nast-Kolb in den Kader seiner Mannschaft nimmt. „Dann hätten wir 19 Spieler. Aber es ist ja ein Heimspiel, dann kann man das schon mal machen“, sagt Interimstrainer Luppart.