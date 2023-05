SC Pöcking-Reserve nach Torregen kurz vor Klassenerhalt – Herrsching ohne eigenes Zutun durch

Von: Kilian Drexl

Siegtorschütze: Pöckings Kapitän Mathis Hofmann (vorne gegen Stockdorfs Johannes Baark) gelang spät das 5:4. F.: aj © Photographer: Andrea Jaksch

Die Pöckinger Reserve hat am Samstag in einer turbulenten Partie gegen den TV Stockdorf den Klassenerhalt so gut wie sicher gemacht.

SC Pöcking-Possenhofen II – TV Stockdorf 5:4 (3:2) Tore: 0:1 Girke (11.), 1:1 Hönigschmid (19.), 1:2 Mayerhofer (24.), 2:2 Hofmann (38.), 3:2 Schulz (45.+1), 4:2 Hönigschmid (55.), 4:3 Eimer (72./FE), 4:4 Fickert (80.), 5:4 Hofmann (83.) – Bes. Vorkommnis: Grimm/Stockdorf pariert Foulelfmeter von Richter/Pöcking (90.)

Das Team von Trainer Alexander Kirst siegte 5:4 im Derby gegen Stockdorf. Von Anfang an hielten sich beide Mannschaften nicht groß mit Ballgeschiebe im Mittelfeld auf, sondern spielten kompromisslos nach vorne. In der ersten halben Stunde gelang dies den Gästen, die in einer absoluten Notbesetzung antreten mussten, etwas besser. „Ein paar Spieler haben es wohl verplant, dass wir diesmal am Samstag spielen. Mit Verletzungen und Sperren standen uns dann insgesamt 18 Spieler nicht zur Verfügung“, erklärte Coach Sven Jäkel. Der TVS ging verdient durch Leonard Girke in Führung. Philipp Hönigschmid gelang wenig später der Ausgleich, ehe Michael Mayerhofer Stockdorf erneut in Front schoss. SCPP-Torhüter Marius Klitscher hielt sein Team in dieser Phase mehrfach mit Glanzparaden im Spiel und wusste auch im restlichen Spielverlauf aufzutrumpfen. „Er war für mich Mann des Spiels. Aber beide Torhüter haben überragend gehalten, sonst hätte das Spiel auch 10:10 ausgehen können“, sagte Jäkel. Im Laufe der Partie steigerten sich die Gastgeber deutlich und drehten das Spiel auf 4:2. „Ich finde schon, dass wir in der Phase dominant waren und uns die Führung verdient haben“, lobte Kirst. Doch wie es die Brisanz des Spiels wollte, kam Stockdorf wieder zurück und stellte auf 4:4. Die Pöckinger hatten aber das bessere Ende für sich: Der 40-jährige Markus Schulz tanzte im Strafraum mehrere Stockdorfer aus und legte auf Kapitän Mathis Hofmann quer, der nur noch zum Siegtreffer einzuschieben brauchte.

TSV Herrsching – TSV Schondorf II X:0

Der TSV Herrsching ist nach dem Wochenende kampflos vor dem Abstieg gerettet. Die Zweitvertretung des TSV Schondorf war am Samstagnachmittag aufgrund personeller Probleme nicht angetreten. Das Spiel wird für Herrsching gewertet. Mit diesen drei Punkten können die Ammerseer in der Tabelle sogar wieder nach oben schielen. „Jetzt geht es für uns plötzlich wieder um Platz zwei“, stellte Trainer Sandro Pasalic fest. (kd)