„Mentalität und Energie haben gestimmt“ – Pöcking nach Remis auf der Suche nach der „Richtung“

Teilen

Bis auf Weiteres ist Trainer Simon Gebhart auch als Spieler für den SC Pöcking-Possenhofen im Einsatz. © Andreas Mayr

Von einem „richtungsweisenden Spiel“ hatte Pöcking-Coach Simon Gebhart, vor der Partie gegen den SC Fürstenfeldbruck am Samstag gesprochen.

Pöcking – Wohin es für die Pöckinger in den kommenden Wochen geht, ist allerdings auch nach dem Spiel schwer abzusehen. „Ein Unentschieden gibt natürlich nicht wirklich eine Richtung her“, sagte Gebhart nach dem 1:1. Grundsätzlich wertete er den Auftritt seines Teams nach zuvor zwei Niederlagen in Folge jedoch positiv. „Es ist schade, dass wir uns nicht mit einem Sieg belohnt haben, aber Mentalität und Energie haben gestimmt“, sagte der Trainer des SCPP.

Er selbst hätte am Samstag zum Matchwinner werden können, denn nach 28 Minuten schoss Gebhart seine Mannschaft in Führung. Einen eher glücklichen Elfmeter nach einem vermeintlichen Foulspiel an Emanuel Endl verwandelte der Coach, der seit der Winterpause wieder als Spieler aktiv ist, sicher. „Manuel war der Gefoulte, Schulzi hat sich nicht so gut gefühlt, und sonst hat sich auch niemand aufgedrängt. Ich wollte nicht, dass auf dem Platz lange diskutiert wird, deshalb habe ich selbst geschossen“, erklärte Gebhart im Nachgang. Auch wenn er den Elfmeter selbst als eher schmeichelhaft empfand, sei die Führung verdient gewesen, meinte der SCPP-Trainer. Bis dahin hatten die Pöckinger wenig zugelassen, zudem hatte Markus Schulz bereits den Pfosten getroffen.

Auch nach dem Seitenwechsel standen die Pöckinger stabil und kontrollierten das Spiel. Nach gut einer Stunde hatte Benjamin Karl zudem die große Möglichkeit, die Führung auszubauen. Doch nachdem er den Gäste-Torwart umspielt hatte, landete sein Abschluss knapp neben dem Tor. Wie so oft im Fußball, rächte sich dies kurze Zeit später. Eine Flanke klärte die SCPP-Hintermannschaft nicht konsequent, Miralem Brkic bedankte sich und schoss zum 1:1 ein (65.).

In der Schlussphase schwächte sich Fürstenfeldbruck durch eine Zeitstrafe gegen Ridouwane Issaka, der laut Gebhart schon in der ersten Hälfte Rot hätte sehen können, selbst (81.). Zu einem zweiten Treffer reichte es für Pöcking trotz Schlussoffensive in Überzahl aber nicht mehr. (Tobias Empl)