Niederlage gegen Bad Tölz – SC Pöcking-P. wartet weiter auf den ersten Sieg in der Abstiegsrunde

Trainer Gebhart fehlte bei seiner Mannschaft, dem SC Pöcking-Possenhofen, vor allem die Durchsetzungskraft © Andreas Mayr

Der SC Pöcking-Possenhofen muss in der Abstiegsrunde der Kreisliga weiter auf den ersten Sieg warten. Auch am Wochenende holten sie keinen Punkt.

Pöcking – Eine Woche dem 2:2-Unentschieden gegen TuS Holzkirchen II hat die Mannschaft von Trainer Simon Gebhart beim SC RW Bad Tölz eine 0:2-Niederlage (0:1) kassiert. Zwar führen die Pöckinger dank ihrer Bonuspunkte aus dem Herbst noch die Tabelle an, zufrieden können sie mit diesem Start aber trotzdem nicht sein.

„Uns fehlt im Moment die Durchschlagskraft, die wir in der Vorbereitung noch hatten“, sagt Gebhart. Er ärgerte sich über die Niederlage deshalb besonders, weil mit Simon Forster auch noch ein Spieler in der Schlussphase mit glatt Rot vom Platz flog, der nun erst einmal fehlen wird.

Pöcking nutzte seine Torchancen nicht richtig und wurden prompt mit zwei Gegentoren bestraft

Bei ihrem ersten Spiel auf Naturrasen in diesem Jahr hatten die Gäste von Beginn an Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. Die Gastgeber hingegen setzten fast ausschließlich auf lange Bälle und hatten damit nach 22 Minuten Erfolg. Ein weiter Schlag rutschte durch, und Jonas Fottner traf zur 1:0-Führung.

In der Folge bekamen die Pöckinger die Partie etwas besser in den Griff, nutzten aber ihre Torchancen nicht. Denkbar unglücklich fiel dann nach 78 Minuten das 0:2: Nach einem Freistoß von Sebastian Horwath fast von der Mittellinie sprang die Kugel noch einmal auf und flog ins Tor. In der 87. Minute brachte sich Joker Forster selbst in Bedrängnis, brachte einen Tölzer laut Gebhart unabsichtlich aus dem Tritt und wurde als letzter Mann mit Rot bestraft. „Regeltechnisch kann man es vielleicht geben“, sagte der SCPP-Coach, der die Entscheidung jedoch als sehr hart empfand. te

SC RW Bad Tölz – SC Pöcking-P. 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Fottner (22.), 2:0 Horwath (78.) – Rote Karte: Forster/SCPP (88., Notbremse)