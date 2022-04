SC Pöcking-Possenhofen: Hoffnung auf Klassenerhalt schwindet nach Pleite gegen Unterpfaffenhofen

Teilen

Der Rückstand zu einem Relegationsplatz beträgt mittlerweile zehn Punkte für Simon Gebhart und seine Schützlinge. © andrea jaksch

Im Kampf um die Klasse musste der SC Pöcking-Possenhofen unter der Woche den nächsten Dämpfer hinnehmen. Gegen den SC Unterpfaffenhofen ging man leer aus.

Pöcking – Es hätte ein Befreiungsschlag werden sollen: Ein Heimsieg gegen den von Ex-Coach Franco Simon trainierten SC Unterpfaffenhofen-Germering wäre für Fußball-Bezirksligist SC Pöcking-Possenhofen überlebenswichtig gewesen. „Wenn wir noch den Anschluss schaffen wollen, müssen wir das Spiel gewinnen“, hatte SCPP-Trainer Simon Gebhart vor dem Spiel gesagt. Stattdessen endete der Mittwochabend für Pöcking in einem Fiasko: Die Gastgeber verloren deutlich mit 1:4 (0:2) und haben nur noch theoretische Chancen auf den Klassenerhalt.

„Es war die letzte Chance. Jetzt ist es gerade einfach nur extrem enttäuschend“, sagte Co-Trainer Tobias Luppart unmittelbar nach Schlusspfiff. Bereits in der dritten Minute nahm das Unheil seinen Lauf, als sich die Gäste über links durchsetzen konnten und durch Marco Wirsching zum 1:0 trafen. Die Verunsicherung der seit Wochen sieglosen Gastgeber war spürbar, Pässe landeten im Seitenaus. Kurz vor dem Seitenwechsel passte Pöckings Abwehr erneut nicht auf, und Valentin Batzer erhöhte auf 2:0.

SC Pöcking-Possenhofen: Sechs Spiele hat der Bezirksligist noch zu absolvieren

In der 53. Minute folgte der nächste Nackenschlag, ein scharf getretener und schlecht verteidigter Freistoß von Stefan Stojancevic landete zum 3:0 im Tor. Beinahe im direkten Gegenzug verkürzte Clemens Link zwar per Foulelfmeter auf 1:3, und kurz darauf bekam der SCPP auch noch einen möglichen Handelfmeter verweigert, doch spannend wurde es nicht mehr. Pöcking fand gegen kampfstarke „Upfer Buam“ nicht in die Partie. Tobias Harmatiuc erhöhte sogar nach auf 4:1. „Wir haben verdient verloren“, gab Gebhart zu.

Nur noch sechs Spiele bleiben Schlusslicht Pöcking bis zum Saisonende, zehn Punkte beträgt der Rückstand auf einen Relegationsplatz. Gebharts bitteres Fazit: „Mit der Leistung hast du in der Liga nichts verloren.“ (Tobias Empl)