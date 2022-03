SC Pöcking-Possenhofen: Abstiegs-Relegation wäre für Trainer Simon Gebhart „ein Riesenerfolg“

Teilen

In diesem Jahr klappt nicht viel bei Ferdinand Jäger (unten) und dem SC Pöcking-Possenhofen. © Andreas Mayr

Verhindert der SC Pöcking-Possenhofen noch den direkten Abstieg aus der Bezirksliga Süd? Trainer Simon Gebhart und seinen Jungs steht eine schwierige Aufgabe bevor.

Pöcking – Nur zehn Spiele bleiben dem SC Pöcking-Possenhofen noch, um die Abstiegsränge der Bezirksliga Süd zu verlassen. Derzeit liegt das Team von Trainer Simon Gebhart mit 13 Punkten aus 18 Partien auf dem vorletzten Rang. Schon jetzt beträgt der Abstand auf einen Relegationsplatz acht Zähler, der direkte Klassenerhalt ist nur noch sehr schwer zu erreichen.

„Wir müssen die Situation realistisch einschätzen. Wenn wir es noch auf einen Relegationsplatz schaffen würden, wäre das schon ein Riesenerfolg“, sagt Gebhart. Er rechnet damit, dass dafür noch mindestens sechs Siege notwendig sind.

Der Beginn hat es in sich: Duelle gegen die beiden Tabellenanführenden stehen bevor

Doch das Auftaktprogramm könnte zumindest auf dem Papier kaum schwieriger sein: Zunächst muss der Vorletzte beim zu Hause noch ungeschlagenen Tabellenführer, VfL Denklingen, antreten, eine Woche später kommt der Tabellenzweite, SC Oberweikertshofen, in den Pöckinger Sportpark. Bei einem verkorksten Start droht das rettende Ufer in noch weitere Ferne zu geraten. Die Hoffnung aufgegeben hat Gebhart bei aller berechtigten Sorge nicht. „Wir haben in diesen Spielen nichts zu verlieren. Die Gegner hatten auch eine lange Pause und stehen ebenfalls unter Druck.“

Allerdings liefert der bisherige Verlauf der Vorbereitung nur bedingt Anlass zum Optimismus. „Wir hatten – wie wahrscheinlich alle Mannschaften – mit Corona zu kämpfen, aber immer wieder haben auch Spieler privat verhindert gefehlt. Daher konnten wir unsere Automatismen nicht so einüben wie geplant“, berichtet Gebhart. Die ersten beiden Testspiele gingen verloren, zuletzt gelangen immerhin ein 2:1-Sieg gegen den ambitionierten Kreisklassisten TSV 1860 München III und ein 1:1-Unentschieden gegen den Kreisligisten Lenggrieser SC – allerdings ohne acht potenzielle Stammkräfte.

SC Pöcking-Possenhofen: Generalprobe am Wochenende gegen den FC Aschheim

Bei der Generalprobe gegen den Nord-Bezirksligisten FC Aschheim an diesem Samstag (16 Uhr) hofft Gebhart, nahezu in Bestbesetzung antreten zu können. Definitiv ausfallen werden lediglich Christian McCarty, der aufgrund von Hüftproblemen in dieser Saison wohl keine Option mehr sein wird, ebenso wie der am Sprunggelenk operierte Elias Fleddermann. Verlassen hat den Verein Ergänzungsspieler Cagdas Tekes (TSV Großhadern), einziger Neuzugang ist der aus Franken nach Starnberg gezogene Flügelspieler Daniel Hörath. Er verfügt zwar über Bezirksliga-Erfahrung, hat aber eine einjährige Verletzungspause hinter sich.

Noch ist zumindest das Erreichen des Relegationsplatzes möglich. Allerdings schätzt der Verein die Situation realistisch genug ein, sich auch auf das mögliche Szenario eines Abstiegs in die Kreisliga seriös vorzubereiten. Gebhart deutet an, dass beide Seiten sich auch in diesem Fall eine weitere Zusammenarbeit vorstellen könnten. Aber erst einmal werden sie in den noch anstehenden zehn Spielen alles dafür tun, um dieses Szenario zu verhindern. (Tobias Empl)

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: TuS Geretsried – SC Pöcking-Possenhofen 7:2, SCPP – SV Planegg-Krailling 2:3, TSV 1860 München III – SCPP 1:2, SCPP – Lenggrieser SC 1:1, SCPP – FC Aschheim (Samstag, 5. März, 16 Uhr)

Erstes Punktspiel: VfL Denklingen – SCPP (Sonntag, 13. März, 15 Uhr)