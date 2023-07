„Es wird noch anspruchsvoller als letztes Jahr“ – SC Pöcking will dennoch in die Aufstiegsrunde

Teilen

Markus Schulz ist spielender Co-Trainer. Foto: andreas mayr © andreas mayr

Die Fußballer des SC Pöcking-Possenhofen haben zwei schwierige Spielzeiten hinter sich. Nach dem Bezirksliga-Abstieg tat sich das Team von Trainer Simon Gebhart in der vergangenen Saison auch in der Kreisliga schwer.

Pöcking – Die angestrebte Qualifikation für die Meisterrunde verpassten die Pöckinger, und in der Abstiegsrunde drohte im Frühjahr sogar der Absturz in die Kreisklasse. Doch am Saisonende gelang die Wende, und dank eines starken Endspurts mit fünf Siegen in Folge sicherte sich der SCPP sogar noch Platz eins vor dem Landkreisrivalen SC Weßling.

Eines ist in diesen beiden Jahren deutlich geworden, egal, ob in der Bezirks- oder der Kreisliga: Nur wenn Gebhart über mehrere Wochen auf einen Großteil seiner Spieler zählen kann, muss sich das Team vor niemandem verstecken.

Das Ziel ist ein Platz unter den ersten Drei – „Das ist unser Anspruch“

Das Ziel der Pöckinger ist wie in der vergangenen Spielzeit das Erreichen der Aufstiegsrunde, wofür ein Platz unter den ersten drei Mannschaften der Kreisliga 3 nötig ist. „Das ist unser Anspruch“, sagt Gebhart. Dafür aber sollte der Saisonstart besser verlaufen als im Vorjahr. „Damals haben im August und September teilweise bis zu 14 Spieler gefehlt“, erinnert sich der Trainer.

Der Kader ist etwas dünner geworden. Gebhart muss künftig auf Ferdinand Jäger und Andreas Richter (beide Karriereende) sowie Philipp Poggenseier und Daniel Hörath (beide Umzug) verzichten, außerdem trainiert Emanuel Endl inzwischen die zweite Mannschaft. Demgegenüber stehen mit Rückkehrer Elias Fleddermann und Anis Besic (MTV Berg) nur zwei Neuzugänge. Doch die Trainingsbeteiligung sieht bisher besser aus.

Testspiele verliefen bislang ordentlich – SCP erwartet eine schwere Liga

„Ich habe das Gefühl, dass die Spieler sich ihrer Verantwortung bewusst sind“, betont der SCPP-Coach. In den ersten drei Vorbereitungswochen habe er im Schnitt 15 Spieler im Training gehabt. Auch die Testspiele inklusive des Turniers in Weßling verliefen bisher ordentlich.

Dabei testeten die Pöckinger auch ein neues Spielsystem, das ihr teilweise etwas zu statisches Angriffsspiel verbessern soll. „Es hat ganz gut geklappt. Ich hoffe, wir können in Zukunft variieren“, so Gebhart, der in seine dritte Saison als Cheftrainer in Pöcking geht und inzwischen von Mittelstürmer Markus Schulz als spielendem Co-Trainer unterstützt wird.

Trotz der insgesamt positiven Vorzeichen dürfte es aber ein hartes Stück Arbeit werden, in einer schweren Gruppe mit dem SC Unterpfaffenhofen, dem TSV Gilching-Argelsried II, dem SC Weßling, dem FC Eichenau, dem SC Maisach und dem TSV Geiselbullach unter die ersten Drei zu kommen. „Es wird noch anspruchsvoller als letztes Jahr, aber vielleicht ist es gut, dass die Sinne von Anfang an geschärft sind“, sagt Gebhart über die namhaften Gegner. (Tobias Empl)

Vorbereitungsprogramm

Testspiele: SG Ascholding/Thanning – SCPP 0:2, 1. Platz beim Turnier des SC Weßling mit SC Weßling (1:1), SV Planegg-Krailling (1:0), TSV Erling-Andechs (2:0), MTV Berg (0:0), SCPP – TSV Perchting-H. 6:0, TSV Pentenried – SCPP (Freitag, 28. Juli, 18.45 Uhr), TSV Benediktbeuern – SCPP (Samstag, 5. August, 15 Uhr)

Erstes Punktspiel: SCPP – TSV Gilching-Argeslried II (Samstag, 12. August, 14 Uhr)