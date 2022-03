SC Pöcking-Possenhofen spendet Eintrittsgelder an Kriegsflüchtlinge

SCPP-Trainer: Simon Gebhart. © Andrea Jaksch

Der SC Pöcking-Possenhofen hilft Kriegsflüchtlingen: Alle Einnahmen aus dem Ticketverkauf im Heimspiel am Samstag gegen den SC Oberweikertshofen plus Spendengelder gehen an das Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“.

Pöcking – Der SC Pöcking-Possenhofen will helfen. Die Einnahmen aus dem Kartenverkauf beim Heimspiel des Bezirksliga-Teams am Samstag (15 Uhr) gegen den SC Oberweikertshofen werden an die Organisation „Schenke ein Lächeln“ gespendet, außerdem wird eine Spendenbox aufgestellt. Über „Schenke ein Lächeln“ kommen die Spenden dem Bündnis „Aktion Deutschland Hilft“ zugute, das die Menschen unterstützt, die vor dem Krieg in der Ukraine fliehen. „In dieser Situation sollte jeder seinen Beitrag leisten, um zu helfen, auch wir als Sportverein“, sagt Fußball-Abteilungsleiter Stephan Richter. Bereits unmittelbar nach Kriegsausbruch hatten die Pöckinger Fußballer unter der Federführung von Stürmer Markus Schulz die ersten Sachspenden gesammelt, die anschließend an die polnisch-ukrainische Grenze transportiert wurden. Beim Abschlusstraining vor dem Spiel gegen Oberweikertshofen fehlte etwa Ferdinand Jaeger, weil er mit einem Transporter weitere Hilfsgüter an die Grenze brachte.

SCPP-Trainer Simon Gebhart weiß den Einsatz seiner Spieler zu schätzen und hat für eine Trainingsabsage aus einem derartigen Grund volles Verständnis. Er findet: „Es gibt im Moment eben wichtigere Dinge als Fußball.“

Inzwischen kommen auch immer mehr aus der Ukraine geflüchtete Menschen im Landkreis an. Ihnen versucht der SCPP das Ankommen zu erleichtern. So hat etwa ein Vereinsmitglied eine Familie bei sich zu Hause aufgenommen, und geflüchtete Kinder sollen möglichst schnell und unbürokratisch in die Pöckinger Jugendmannschaften integriert werden. „Es ist ein gutes Gefühl, zu einem Verein zu gehören, wo gewisse Werte gelebt werden“, sagt Gebhart.

Sollten aufgrund der Aktion am Samstag ein paar mehr Zuschauer den Weg in den Sportpark finden, würden sich die Pöckinger freuen. Unterstützung kann die Mannschaft gut gebrauchen, denn mit dem Tabellenzweiten SC Oberweikertshofen kommt im ersten Bezirksliga-Heimspiel des Jahres eines der Spitzenteams der Liga. Unabhängig vom Gegner muss für eine mögliche Aufholjagd so schnell wie möglich gepunktet werden, denn mit acht Zählern Rückstand auf einen Relegationsplatz ist die Tabellensituation weiterhin prekär.

Mut für die auf Kunstrasen ausgetragene Partie macht den Pöckingern die Rückkehr einiger Leistungsträger nach überstandener Corona-Infektion, etwa Kapitän Max Hartmann oder die Offensivspieler Clemens Link und Christoph Kunert. Zudem nimmt Gebhart trotz der 1:5-Niederlage seines ersatzgeschwächten Teams bei Spitzenreiter VfL Denklingen in der Vorwoche auch Positives aus dem Auswärtsspiel mit: „Zwischen der 15. Und 65. Minute haben wir ein gutes Spiel gemacht und die richtige Einstellung gezeigt. Wenn uns das gegen Oberweikertshofen über 90 Minuten gelingt, haben wir gute Chancen, etwas Zählbares in Pöcking zu behalten.“