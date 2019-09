Der SC Pöcking Possenhofen muss im Nachholspiel punkten

Klare Vorstellungen hat SCPP-Coach Franco Simon, was die beiden Partien binnen vier Tagen angeht.

Vier Punkte in zwei Spielen ist das Ziel von SC Pöcking Trainer Franco Simon

von Tobias Huber schließen

Die Fußballer des SC Pöcking-Possenhofen sollten am Donnerstag (19.30 Uhr) im Nachholspiel zu Hause gegen den Herakles SV München tunlichst punkten.

Pöcking– Am Wochenende musste der spielfreie Bezirkslia-Aufsteiger tatenlos zusehen, wie die Abstiegskonkurrenz mit wenigen Ausnahmen erfolgreich war. So beträgt der Abstand zum Relegationsplatz bereits drei Zähler. „Wir bräuchten jetzt auch mal eine kleine Serie“, sagt SCPP-Trainer Franco Simon.

Mit zwei Heimspielen innerhalb von vier Tagen bietet sich eine gute Chance, zumal beide Gegner schlagbar erscheinen. „Vier Punkte wären gut“, findet Simon vor den Duellen mit Herakles und dem Tabellenfünften, BCF Wolfratshausen. Dass die Punkte gegen die Münchener deutlich einfacher zu holen sind, glaubt der Trainer nicht. „Das wird beides gleich schwer“, sagt er. Dabei hat der HSV zuletzt schwere Niederschläge hinnehmen müssen. Deftigen Pleiten gegen Penzberg (0:9) und Wolfratshausen (2:6) folgte am Samstag eine unglückliche Niederlage in Unterpfaffenhofen (2:3). Mit nur einem Sieg steht die Mannschaft des Vereinspatriarchen und Trainers Athanasios Mentis auf dem letzten Tabellenplatz.

Die Partie hätte eigentlich in München stattfinden sollen. „Wir haben der Verlegung damals nur zugestimmt, wenn wir daheim spielen dürfen. Ich wollte nicht unter der Woche nach München fahren“, sagt Simon. Klar ist, dass das Match auf dem Kunstrasen ausgetragen wird – wegen des fehlenden Flutlichts am Hauptplatz. „Wir trainieren da schon seit vier Wochen, aber ich glaube nicht, dass es ein Vorteil für uns ist“, meint Simon vor dem Duell mit dem spielstarken Gegner aus Obermenzing. Seine Mannschaft soll die starken Trainingseindrücke endlich in den ersten Heimdreier der Saison ummünzen.

Allerdings muss der Übungsleiter mit Gianluca Zandt und Marvin Schleyerbach aus beruflichen Gründen auf zwei Akteure verzichten, die zuletzt zum Stammpersonal zählten. „Wir können das mit unserem breiten Kader auffangen“, stellt Simon klar. So wird Nachwuchsmann Adrian Jurkovic den zuletzt sehr starken Zandt ersetzen. Im Tor muss sich der SCPP-Coach noch zwischen Lukas Schuh und Tobias Kernbach entscheiden. Der dritte Saisondreier wäre auch aus anderen Gründen für den Sportclub wichtig. „Wir haben viele junge Spieler mit Riesenpotenzial, sie müssen aber noch reifen“, sagt Simon. „Deshalb gilt es, bis zur Winterpause so viele Punkte wie irgendwie möglich zu holen.“