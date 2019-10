SC Pöcking-Possenhofen will auch bei Aubing etwas mitnehmen

Mit breiter Brust zum Aufstiegskandidaten

von Tobias Huber schließen

Die Fußballer des SC Pöcking-Possenhofen reisen am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) mit einem guten Gefühl zum SV Aubing.

Das liegt weniger daran, dass der Aufstiegskandidat aus München, trainiert vom Ex-Berger Miljan Prijovic, zuletzt bei zwei Niederlagen mächtig schwächelte. Vielmehr beruht es auf dem Zutrauen in die eigene Stärke, die sich der Aufsteiger in den vergangenen Wochen erarbeitet hat. Nach sieben Zählern aus den drei aufeinanderfolgenden Heimpartien gegen Phönix München (2:2), Herakles SV München (2:1) und BCF Wolfratshausen (2:1) wird die Brust beim SCPP breiter. „Wir werden aber sicher nicht übermütig und sagen, dass wir nach Aubing fahren und die locker schlagen“, sagt Pöckings Trainer Franco Simon.

Der Aufsteiger war in dieser Saison bereits einmal zu Gast auf der Bezirkssportanlage an der Kronwinkler Straße. Gegen den ebenfalls dort beheimateten FC Kosova München setzten sich die Pöckinger nach einer turbulenten Begegnung mit 4:3 durch und feierten so ihren ersten Saisonerfolg. Auch diesmal will der Sportclub etwas mitnehmen, um danach beim gemeinsamen Wiesn-Ausflug zu feiern. „Egal, wie es ausgeht. Das hat sich die Mannschaft auf jeden Fall verdient“, sagt Simon.

Noch mehr freuen würde sich der Pöckinger Trainer, wenn bei seinen beiden jungen Stürmern Adrian Dittmar und Robin Kergl endlich der Knoten platzen würde. „Beide trainieren unglaublich hart und machen ihre Sache schon sehr gut. Jetzt fehlt nur das erlösende Tor“, sagt Simon. Zuletzt ruhte die Last des Toreschießen vor allem auf den Schultern der beiden Flügelangreifer Clemens Link (sechs Tore) und Gianluca Zandt (drei). „Über Außen sind wir schon sehr gefährlich“, freut sich Simon.

Link, der zuletzt gegen Wolfratshausen aus privaten Gründen gefehlt hatte, kann wieder mit dabei sein. Auch Tim Freiwald ist nach einer guten Trainingswoche wieder ein Kandidat für die Startelf des Neulings. Co-Trainer Simon Gebhart hat seine Rotsperre abgesessen, ist jedoch aufgrund von Hüftproblemen nicht einsatzfähig. „Wichtig wird sein, dass die defensive Statik wieder stimmt. Dann können wir vielleicht auch in Aubing eine Überraschung schaffen“, sagt Simon. toh