SC Pöcking: Und wieder vom Traumtor geschockt - Druck steigt nach Aubing-Pleite

Konnte dieses Jahr noch keinen Punkt einfahren: Die Elf von Trainer Simon Gebhart. © Andrea Jaksch

Die Chancen auf den Klassenerhalt werden für den SC Pöcking immer geringer. Am Sonntag verlor das Team von Trainer Simon Gebhart auch das dritte Pflichtspiel des Jahres.

Pöcking – Während die beiden Niederlagen gegen die auf Platz eins und zwei stehenden VfL Denklingen und SC Oberweikertshofen zwar schmerzhaft, aber erwartbar waren, tut die 2:3-Pleite beim SV Aubing besonders weh. Schließlich präsentierten sich auch die Gastgeber zuletzt nicht gerade in Bestform, und im Hinspiel hatte sich Pöcking noch mit 2:1 durchsetzen können.

Doch am Sonntag lief mal wieder wenig nach Plan. Wie schon beim 1:2 gegen Oberweikertshofen vor einer Woche schockte die Pöckinger erneut ein Traumtor: Nach sieben Minuten traf Aubings Kapitän Max Heigl aus über 20 Metern zur 1:0-Führung. „Der hat genau gepasst. Unhaltbar“, kommentierte Gebhart. Nur wenige Minuten später bekamen die Pöckinger nach einer Standardsituation den Ball nicht weg, und Marcel Jukic erzielte das 2:0.

„Die erste Halbzeit war entscheidend. Wir waren nach dem 0:1 null im Spiel, haben keinen Zugriff bekommen, die Abstände waren viel zu groß“, analysierte Gebhart. Kurz vor dem Seitenwechsel gelang Aldin Bajramovic mit einem von der Strafraumgrenze über Keeper Lukas Schuh gechippten Ball noch ein sehenswerter Treffer zum 3:0. Für den zweiten Durchgang befürchtete Gebhart bereits das Schlimmste. Immerhin zeigte seine Mannschaft Moral und gestaltete die Partie ausgeglichener. Der Treffer zum 1:3 von Robin Kergl fiel aber erst in der 79. Minute. In der 90. Minute wurde Kergl im gegnerischen Sechzehner gefoult, Clemens Link verwandelte zum 2:3. Einen weiteren aussichtsreichen Pöckinger Angriff in der langen Nachspielzeit unterband Aubing durch ein taktisches Foul und nahm die gelb-rote Karte in Kauf.

Um der schwindenden Hoffnung auf den Relegationsplatz neues Leben einzuhauchen, braucht Pöcking am Samstag gegen den von Ex-Trainer Franco Simon trainierten SC Unterpfaffenhofen zwingend einen Sieg. te

SV Aubing – SC Pöcking-P. 3:2 (3:0)

SV Aubing: Boraze - Hösch, Schlüter, Berg, Graml, Marcel Jukic (56. Koch), M.Heigl, Sevinc (46. Bäumle), Tepsic, Bajramovic, Lokietz (46. Bulut)

SC Pöcking-P.: Schuh - Schleyerbach (65. Wannenwetsch), Jaeger, Flath, J.Hartmann, M.Hartmann (46. Shaqiri), Mair, Kunert (56. Keil), Link, Endl (56. Zandt), Kergl (90.+7 Hörath)

Tore: 1:0 M. Heigl (7.), 2:0 Marcel Jukic (13.), 3:0 Bajramovic (39.), 3:1 Kergl (79.), 3:2 Link (90.+5/FE)

Gelb-Rot: Marco Jukic (90., takt. Foul), Berg (90.+8, takt. Foul)

Schiedsrichter: Maximilian Wagner (SC Katzdorf)

Zuschauer: 102