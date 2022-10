Für Trainer Gebhart „sehr bitter“ - SC Pöcking muss in die Abstiegsrunde

Simon Gebhart verpasste mit dem SC Pöcking-Possenhofen die Meisterrunde © SCPP (FUPa)

Der SC Pöcking-Possenhofen hat sein Endspiel um den Einzug in die Meisterrunde verloren. Beim SV Ohlstadt verlor der Bezirksliga-Absteiger am Sonntag mit 0:2 (0:1).

Pöcking – Der SC Pöcking-Possenhofen hat sein Endspiel um den Einzug in die Meisterrunde verloren. Beim SV Ohlstadt verlor der Bezirksliga-Absteiger am Sonntag mit 0:2 (0:1). Die nun punktgleichen Gastgeber sind dank des gewonnen direkten Vergleichs – das Hinspiel endete Unentschieden – vor dem SCPP auf Rang drei der Kreisliga 2. Da Pöcking am abschließenden Spieltag in einer Woche spielfrei ist, ist ein Überholmanöver nicht mehr möglich.

Das Team von Trainer Simon Gebhart muss als Vierter den Gang in die Abstiegsrunde antreten. „Es ist natürlich sehr bitter. Aber wenn man nach zwölf Spielen nur 16 Punkte hat, hat man den Einzug in die Aufstiegsrunde auch nicht verdient“, sagte Gebhart.

In der ersten halben Stunde hatten die Gäste große Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden. „Wir waren gehemmt, Ohlstadt wirkte gefühlt deutlich hungriger“, sagte Gebhart. Nicht förderlich waren zudem zwei frühe verletzungsbedingte Wechsel: Schon nach zehn Minuten musste Torjäger Clemens Link raus und wurde durch Erik Linnemann ersetzt, drei Minuten später kam Markus Schulz für Karl Schuster ins Spiel. „Wir mussten dann ein bisschen umstellen, aber das soll keine Ausrede sein“, so der Pöckinger Übungsleiter. Nach einer Standardsituation flog der Ball dem Ohlstädter Simon Nutzinger vor die Füße, und der traf aus gut zwölf Metern zum 1:0 (25.).

Erst nach dem Seitenwechsel kamen die Gäste etwas besser ins Spiel. Die beste Möglichkeit zum Ausgleich vergab Kapitän Maximilian Hartmann, doch bei dessen Abschluss aus kurzer Distanz bekam SVO-Keeper Jonas Fuhrmann noch die Zehenspitzen dazwischen. In der Schlussphase warf der SCPP alles nach vorne, fing sich aber nach einem Konter noch ein weiteres Gegentor zum 0:2-Endstand (88.). Der SCPP hat also sein Endspiel um den Einzug in die Aufstiegsrunde verloren. Gebhart betonte: „Wir haben es nicht heute vergeigt.“ (te)

SV Ohlstadt – SC Pöcking-P. 2:0 (1:0) Tore: 1:0 Nutzinger (25.), 2:0 Wunder (88.)