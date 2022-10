SC Pöckinger-Possenhofen belohnt sich auch gegen Schlusslicht SV Polling nicht

Gute Reaktion: Der Pöckinger Clemens Link traf nach frühem Rückstand seiner Mannschaft zum 1:1 gegen Polling. Die eigene 2:1-Führung ließ sich das Team vom Starnberger See dann allerdings auch wieder nehmen. © ANDREA JAKSCH

Die Kreisliga-Fußballer des SC Pöcking-Possenhofen schafften auch im fünften Spiel in Folge keinen Dreier. Im Heimspiel gegen Schlusslicht SV Polling musste sich der Bezirksliga-Absteiger mit einem 2:2 (2:1) begnügen.

Pöcking – „Wir belohnen uns einfach nicht“, klagte SCPP-Trainer Simon Gebhart. Ein Kopfproblem bei seinen Spielern sieht er nicht. „Die Moral ist intakt, sonst hätten wir nicht so gut auf das frühe 0:1 reagiert“, stellte Gebhart klar. Nach einer Ecke nutzten die Pollinger gleich ihre erste torgefährliche Aktion, um in Führung zu gehen. Leopold Anzill konnte das Gegentor auf der Linie stehend nicht mehr verhindern. Der Sportclub zeigte sich jedoch unbeeindruckt und erspielte sich zur Pause auf dem eigenen Kunstrasen eine Möglichkeit nach der nächsten. Beim 1:1 wurde Clemens Link von Josef Hartmann in Szene gesetzt. Das 2:1 gelang Hartmann mit einem Kopfball nach einem Freistoß fast von der Eckfahne aus. „Es hätte locker auch 5:1 für uns stehen können“, berichtete Gebhart.

SV Polling mit dem glücklichen Ausgleich kurz vor Schluss

Zu Beginn der zweiten Hälfte vergab Philipp Hönigschmid den nächsten Hochkaräter. Bei seinem Alleingang auf das Pollinger Tor scheiterte er an SVP-Torwart Benedikt Karl. Das erlösende dritte Tor wollte einfach nicht fallen. „Wenn Du nur mit einem Tor führst, ist es klar, dass es noch eng werden kann“, sagte Gebhart. Es wurde immer hektischer, der Schiedsrichter bekam Probleme, den Überblick zu behalten. In Minute 87 kamen die Gäste tatsächlich noch zum schmeichelhaften Ausgleich. Der mit Abstand stärkste Gästeakteur Maximilian Baumgartner setzte sich über die Außenbahn durch. Sein Zuspiel verwertete Maximilian Hensel trotz schlechten ersten Kontakts zum 2:2. Gebhart: „Es sind zwei verlorene Punkte, die noch sehr weh tun können. Aber wir haben es weiter selbst in der Hand, Platz drei zu erreichen.“

SC Pöcking-Possenhofen – SV Polling 2:2 (2:1)

Tore: 0:1 Gößl (11.), 1:1 Link (22.), 2:1 J. Hartmann (35.), 2:2 Hensel (87.)