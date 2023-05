Keeper Heinecke glänzt bei essenziellem SCPP-Sieg – Gebrauchter Tag für Weßling

„Der war gefühlt unhaltbar“, sagte Pöckings Trainer Simon Gebhart über einen Altenstadter Freistoß, den SCPP-Keeper Maximilian Heinecke aber eben doch hielt. Darüber hinaus parierte der 19-Jährige einen Strafstoß. Foto: Andrea Jaksch © Andrea Jaksch

Die Kreisliga-Abstiegsrunde ist für den SC Pöcking-Possenhofen bisher alles andere als nach Plan verlaufen, in fünf Spielen gelang kein einziger Sieg.

SC Pöcking-P. – TSV Altenstadt 3:1 (1:0) Tore: 1:0 Forster (32.), 2:0 Flath (59.), 3:0 Link (78.), 3:1 Graun (80.) – Bes. Vorkommnis: Heinecke/SCPP pariert Foulelfmeter (56.)

Doch in den Rückspielen zeigt der Trend beim SCPP in die richtige Richtung. Nach dem 3:0-Erfolg gegen den TuS Holzkirchen II gewannen die Pöckinger auch am Samstag gegen Altenstadt und machten damit einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. „Ich bin zufrieden, es war ein verdienter Sieg“, sagte SCPP-Trainer Simon Gebhart. Die drei Punkte hätten trotz einer über weite Strecken guten Leistung allerdings auch in Gefahr geraten können, wenn der 19-jährige Torhüter Maximilian Heinecke keinen Sahnetag erwischt hätte. „Er war heute mit ausschlaggebend“, lobte Gebhart. In Durchgang eins musste Heinecke bei einem stark getretenen Freistoß von Altenstadts Tobias Graun sein ganzes Können aufbieten, um den Ball zu parieren. „Der war gefühlt unhaltbar“, sagte Gebhart beeindruckt. Ebenfalls beeindruckend war der 1:0-Führungstreffer durch Simon Forster, der eine hohe Hereingabe am zweiten Pfosten mit vollem Risiko aus der Luft nahm und den Ball perfekt im langen Eck versenkte (32.). Noch vor der Pause vergaben zunächst Clemens Link und gleich zweimal Leopold Anzill gute Chancen auf den zweiten Pöckinger Treffer. Nach dem Seitenwechsel wurde das Spiel auf dem Kunstrasen hektischer, und die SCPP-Hintermannschaft verursachte einen Foulelfmeter (56.). Doch Heinecke war auch aus elf Metern nicht zu überwinden. Nur wenige Minuten später verwandelte Florian Flath aus rund 18 Metern einen Freistoß direkt zum 2:0 (59.). „Er hat gezeigt, dass nicht nur Schulzi Freistöße schießen kann“, sagte Gebhart. In der Schlussphase brachten Pöckings Einwechselspieler neuen Schwung ins Spiel, und Link erhöhte nach einem feinen Spielzug per Flachschuss von der Strafraumkante auf 3:0 (78.). In Gefahr geriet der Sieg nicht mehr, doch einen weiteren Höhepunkt gab es an dem an Traumtoren reichen Nachmittag noch zu sehen: Altenstadts mit starker Schusstechnik ausgestatteter Zehner Graun traf aus rund 28 Metern genau in den Winkel – diesmal war selbst Heinecke chancenlos (80.). (te)

TuS Holzkirchen II – SC Weßling 4:0 (2:0) Tore: 1:0 J. Koller (23./ET), 2:0 Feldbrach (41.), 3:0 Baumann (57.), 4:0 Feldbrach (84./FE) – Rote Karte: Steffen/Weßling (25., Beleidigung eines Mitspielers) – Bes. Vorkommnis: Weßlings Jakob Brugger scheitert mit Foulelfmeter an TuS-Torhüter Lars Lewerenz (71.)

Das war ein durch und durch gebrauchter Tag für den SC Weßling. Statt mit einem Sieg den Klassenerhalt perfekt zu machen, erlebte der Kreisligist beim Schlusslicht ein echtes Fiasko. „Es war so ein Tag, an dem du noch ewig spielen hättest können, ohne ein Tor zu schießen“, stellte SCW-Abteilungsleiter Martin Jakob klar. Der SCW begann gut, konnte die ersten Möglichkeiten aber nicht verwerten. Stattdessen trafen die Hausherren nach einer Ping-Pong-Szene im Weßlinger Strafraum. Letzten Endes war Jonas Koller der Unglücksrabe der Gäste, der den Ball ins eigene Netz bugsierte. Drei Minuten später verabschiedete sich auch noch SCW-Routinier Christian Steffen, er hatte sich gegenüber einem Mitspieler beleidigend geäußert. „Den Wortlaut möchte ich lieber nicht mitteilen. So etwas geht natürlich gar nicht“, kritisierte Jakob. Trotz Unterzahl spielten die Gäste weiter gut mit, trafen das Tor aber nicht. Selbst ein Strafstoß des sonst so sicheren Elferschützen Jakob Brugger wollte nicht ins Netz. Deutlich effizienter agierten die Hausherren, die ihre Chance auf den Klassenerhalt wahrten. „Das Spiel müssen wir ganz schnell abhaken und schauen, dass wir aus den nächsten beiden Spielen noch einen Sieg holen. Ein Endspiel gegen Pöcking möchte keiner“, stellte Jakob klar. Bereits an diesem Mittwoch erwartet sein Team ab 19.30 Uhr den TSV Altenstadt. (toh)