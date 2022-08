SC Pöcking auch in der Generalprobe furios - Planegg scheitert krachend in Karlsfeld

Teilen

Noch immer in Torlaune: Der 39-jährige Markus Schulz (vorne) traf für den SCPP gegen den TSV Gräfelfing zum 2:0. Stürmerkollege Clemens Link (r.) erzielte das 3:0, vergab aber auch einen Elfmeter. Foto: dagmar rutt © dagmar rutt

Der SC Pöcking-Possenhofen gewinnt mit 4:0 gegen den TSV Gräfelfing. Der SV Planegg ist beim TSV Eintracht Karlsfeld II unterlegen, sieht aber eine Leistungssteigerung.

SC Pöcking-P.– TSV Gräfelfing 4:0

Die Generalprobe vor dem Saisonstart ist dem SC Pöcking-Possenhofen geglückt. Mit 4:0 (1:0) setzte sich das Team von Trainer Simon Gebhart am Samstag gegen den Kreisligisten TSV Gräfelfing durch. Nach 13 Minuten gingen die Gastgeber durch ein Eigentor des Gräfelfingers Daniel Sapia in Führung, im zweiten Durchgang erhöhten Markus Schulz (60.), Clemens Link (80.) und Philipp Poggenseier (90.+1) auf 4:0. Ein vergebener Elfmeter von Link war angesichts dieser Torausbeute zu verschmerzen. „In der ersten Halbzeit haben wir uns selbst zu viel Druck gemacht und hatten eine schlechte Stimmung auf dem Platz. Im zweiten Durchgang haben wir dann aber den Schalter umgelegt und hätten auch noch höher gewinnen können“, sagte Gebhart. Er sieht sein Team gut gerüstet für das erste Pflichtspiel gegen die DJK Waldram (Samstag, 15 Uhr). „Das war mit die beste Vorbereitung, die ich als Trainer mitmachen durfte“, so der SCPP-Coach. Die Spieler aus der eigenen Jugend, von denen auch gegen Gräfelfing vier in der Startelf standen, haben laut Gebhart dem Teamgefüge gut getan und auch den Etablierten Druck gemacht. Allerdings warnt er gleichzeitig vor Übermut: „Ich hoffe, die Jungs wissen, dass sie sich von einer guten Vorbereitung noch nichts kaufen können.“ (te)

TSV E. Karlsfeld II – SV Planegg-Kr. 3:0

Die Niederlagenserie des SV Planegg-Krailling in der Vorbereitung reißt nicht ab. „Im Vergleich zu den Vorwochen war es aber der stärkste Gegner“, resümierte Co-Trainer Andreas Budell, der den erkrankten Cheftrainer Manuel Eisgruber vertritt. Trotz eines wieder mal sehr dünnen Kaders verkauften sich die Planegger bei der ebenfalls in der Kreisliga spielenden Landesliga-Reserve aus Karlsfeld am Sonntag lange Zeit gut. „Erst am Ende ist uns die Kraft ausgegangen“, berichtete Budell. Dass es in der 7. Minute bereits 1:0 für die Karlsfelder stand, lag an einem kapitalen Patzer in der SVP-Defensive. Danach war es ein Match auf Augenhöhe, doch die Gäste konnten ihre Chancen nicht nutzen. Christoph Rainer scheiterte am stark reagierenden Eintracht-Torwart. Auch zwei aussichtsreiche Standards führten nicht zum erhofften 1:1. Stattdessen unterstützten die Planegger den Gegner kurz vor der Pause wieder beim Toreschießen (41.). In der zweiten Halbzeit boten sich den Würmtalern kaum noch Möglichkeiten. In der 83. Minute erhöhten die Gastgeber auf 3:0. „Es war dennoch eine Steigerung erkennbar“, bilanzierte Budell drei Wochen vor dem ersten Punktspiel zu Hause gegen RW Oberföhring. (toh)