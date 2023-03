SCPP II entscheidet Derby für sich – Höhenrain II verliert in Unterzahl

Alexander Kirst hat beim SC Pöcking-Possenhofen II übernommen. © SC Pöcking-Possenhofen

Der FSV Höhenrain II hat in Unterzahl gegen die Bezirksliga-Reserve des MTV Berg verloren. Der SC Pöcking-Possenhofen II hat das Derby für sich entschieden.

FSV Höhenrain II – MTV Berg II 0:1 (0:0)

Die Reserven vom FSV Höhenrain und MTV Berg haben sich einen intensiven Kampf geliefert. Am Ende fuhren die Berger einen knappen 1:0-Erfolg ein. Der MTV startete deutlich besser in die Partie und behielt während des ersten Durchgangs klar die Oberhand. „Wir sind sehr dominant aufgetreten und haben in der ersten Hälfte eigentlich keine Chancen zugelassen. Dafür hatten wir selbst einige Möglichkeiten, um noch weitere Tore zu machen“, sagte Wolfgang Krebs. Der Trainer der ersten Mannschaft war für den kurzfristig erkrankten Djoko Kabala eingesprungen. Unter anderem scheiterte Berg bei einem Elfmeter an Höhenrains Keeper Martin Scharl. Kurz vor der Pause traf Noel van der Mey dann zum erlösenden 1:0 aus Gästesicht. Im zweiten Spielabschnitt traten die Hausherren deutlich engagierter auf und setzten Berg unter Druck. Adrian Lech , hatte die Riesenchance zum Ausgleich. Nachdem er den Torwart bereits umkurvt hatte, schloss er zu überhastet ab und verfehlte das leere Tor. Matthias Mock sah zudem die rote Karte, nachdem der Schiedsrichter eine Beleidigung in Richtung eines Gegenspielers wahrgenommen hatte. „Wir waren die ersten 15 Minuten nach der Pause richtig gut drin, dann haben wir uns leider selbst geschwächt“, bemängelte FSV-Trainer Ignaz Eisele. kd

Tor: 0:1 van der Mey (42.) – Rote Karte: Mock (65., Höhenrain, Beleidigung)

SC Pöcking-Possenhofen II – TSV Herrsching 3:1 (2:1)

Die Pöckinger Reserve konnte gegen den TSV Herrsching zur Freude ihres Trainers Alexander Kirst die ersten drei Punkte in der A-Klassen-Abstiegsrunde einfahren. „Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung heute. Die Mannschaft hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Am Ende hätten wir sogar noch ein paar Tore mehr machen müssen“, meinte Kirst. Auf Herrschinger Seite dürfte die Niederlage nach der eigentlich vielversprechenden Vorbereitung ein ziemlicher Stimmungsdämpfer sein – auch weil sich Spielertrainer Sandro Pasalic womöglich schwerer verletzte. Dabei erwischten die Gäste den besseren Start und gingen mit der ersten nennenswerten Torchance in Führung. Nach einem langen Ball nutzte Emir Bolic einen individuellen Fehler in der Pöckinger Defensive und schob ein. „Ich habe in den ersten 20 Minuten eigentlich ein gutes Spiel von uns gesehen, und wir sind verdient in Führung gegangen. Dann haben wir den Faden verloren und haben nicht mehr in unser Spiel gefunden“, fasste Herrschings neuer sportlicher Leiter Harald Sättler die Anfangsphase zusammen. Doch Pöcking ließ sich vom Rückstand nicht beeindrucken und drehte die Partie noch vor dem Pausenpfiff. Lamin Ndorou vollendete zunächst eine schöne Kombination der Hausherren. Dann behauptete sich Lucas Perkuhn stark im Zweikampf und traf zum 2:1. Stefan Wache machte im zweiten Durchgang mit seinem Kopfballtreffer nach einer Ecke alles klar.

Tore: 0:1 Bolic (12.), 1:1 Ndorou (17.), 2:1 Perkuhn (30.), 3:1 Wache (63.)

TV Stockdorf – SC Maisach II 2:3 (2:1)

Der TV Stockdorf hat im ersten Pflichtspiel des Jahres nicht nur mit 2:3 gegen den SC Maisach II verloren, sondern musste auch noch mehrere Verletzungen beklagen. „Das war ein rabenschwarzer Tag“, kommentierte TV-Trainer Sven Jäkel. Nach der frühen Führung durch Luca Dachgruber kamen die Gäste zwar zum Ausgleich, aber noch vor dem Seitenwechsel lenkte ein Maisacher eine scharfe Hereingabe von Simon Brendel zum 1:2 ins eigene Netz. Doch dann verletzten sich sowohl Moritz Richter als auch Vitaliy Vasilets. „Bei Vitaliy sah es nach einem Knöchelbruch aus“, berichtete Jäkel. Nach dem Krankenwageneinsatz fanden die Stockdorfer nicht mehr ins Spiel, Moritz Cords und Moritz Kiebele durch einen fragwürdigen Foulelfmeter drehten die Partie. Kurz vor Spielende vergab Dachgruber per Elfmeter Ausgleichschance. te

Tore: 1:0 Dachgruber (5.), 1:1 Tomaschko (26.), 2:1 Brendel (35.), 2:2 Cords (70.), 2:3 Kiebele (77./FE) – Bes.Vorkommnis: Dachgruber scheitert per Foulelfmeter an Maisach-Keeper Schmidt (88.)