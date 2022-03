Das Wunder bleibt aus: Pöckings Rumpfelf bricht gegen Denklingen ein

Alles reingeworfen haben die Pöckinger um Keeper Lukas Schuh – am Ende hieß es trotzdem 1:5. © Roland Halmel

Besonders überraschend ist das Ergebnis nicht, bitter ist es trotzdem: Pöcking unterliegt Denklingen deutlich. Die Partie hatte aus Sicht der Pöckinger von vornherein unter keinem guten Stern gestanden.

Pöcking – Der SC Pöcking-Possenhofen, Vorletzter der Bezirksliga Süd, hat das erste Spiel nach der Winterpause beim zu Hause noch ungeschlagenen Spitzenreiter VfL Denklingen mit 1:5 (1:2) verloren.

Wegen zahlreicher Corona-Fälle hatte der SCPP um eine Verlegung des Spiels gebeten, die Gastgeber hatten dies jedoch abgelehnt (wir berichteten). „Bis auf die Viererkette mussten wir sehr viel improvisieren. Dafür haben es die Jungs 60 Minuten lang gut gemacht, aber so viele Ausfälle können wir eben nicht kompensieren“, sagte SCPP-Trainer Simon Gebhart nach der Begegnung.

Bereits nach weniger als zehn Minuten mussten die Gäste einem Rückstand hinterherlaufen. Dominik Karg (3.) und Armin Sporer (8.) brachten den Favoriten nach langen Bällen hinter die Abwehrkette früh mit 2:0 in Führung. „Wir haben schlecht angefangen, haben das aber recht gut weggesteckt“, meinte Gebhart. Sieben Minuten später erzielte Gianluca Zandt, Pöckings bester Torschütze in der laufenden Saison, mit einem trockenen Abschluss aus gut 20 Metern den 1:2-Anschlusstreffer. In der Folge gestalteten die Gäste die Partie recht ausgeglichen, Robin Kergl vergab zudem eine große Möglichkeit auf ein weiteres SCPP-Tor.

Auch im zweiten Durchgang sah Gebhart zunächst einen ordentlichen Auftritt seines Teams – bis knapp eine halbe Stunde vor Spielende ein Eigentor für die Vorentscheidung sorgte: Pöckings Kapitän Ferdinand Jäger versuchte, eine scharfe Hereingabe zu klären, bugsierte diese jedoch mit dem Knie ins eigene Tor. „Bezeichnend“ lautete Gebharts Kommentar zum unglücklichen Gegentreffer. Nach dem dritten Tor war der Widerstand des SCPP gebrochen – nicht nur mental, sondern auch körperlich. „Einige mussten frisch genesen 90 Minuten durchspielen, andere hatten davor in der ganzen Vorbereitung noch fast gar nicht trainiert“, so Pöckings Coach. Bezirksliga-Toptorschütze Simon Ried erhöhte auf 4:1 (69.), Karg sorgte für den Schlusspunkt (78.).

Mit einem Sensationserfolg unter widrigen Umständen ist es also nichts geworden für den Abstiegskandidaten. Gebharts abschließender Kommentar: „Es wäre zu schön gewesen.“ (te)

VfL Denklingen – SC Pöcking-P. 5:1 (2:1)

SC Pöcking: Schuh – Jäger, Flath, J. Hartmann, Mair (65. Akpo), Schulz (73. Poggenseier), Freiwald, Endl (73. Wache), Zandt, Kergl, Wannenwetsch (79. Schleyerbach)

VfL Denklingen: Seifert – Kirchbichler, To. Ried, Schilcher (71. Greif), Rambach, S. Ried (83. Ti. Ried), Sporer (74. Hemkendreis), Waibl, Stahl, Karg (83. Schnuerch), Greif

Tore: 1:0 Karg (3.), 2:0 Sporer (8.), 2:1 Zandt (14.), 3:1 Jäger (62./ET), 4:1 S. Ried (69.), 5:1 Karg (78.)

Schiedsrichter: Korbinian Badmann (FC Perlach)