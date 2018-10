SC Pöcking-Possenhofen vor Woche der Wahrheit

Drei Heimspiele in acht Tagen

von Redaktion Würmtal schließen

Der SC Pöcking-Possenhofen steht in der Fußball-Kreisliga 2 vor der Woche der Wahrheit. In acht Tagen hat das Team von Trainer Franco Simon drei Heimspiele zu bestreiten.

Aber der Trainer des SCPP sieht das ganz entspannt: „Die Spieler freuen sich, weil sie kaum trainieren müssen, sondern immer wieder spielen können. Das ist für uns alle eine tolle Sache.“

Mit dem FC Eichenau kommt am Sonntag (Anpfiff 14 Uhr) die stärkste Offensive der Liga in den Sportpark. „Sie werden nicht durch Zufall 33 Tore in zwölf Spielen geschossen haben. Das ist eine spielstarke Mannschaft, die allerdings große Probleme in der Defensive hat“, weiß Simon.

Der SCPP wird versuchen, das mit 29 Gegentoren zweitschwächste Defensivteam vor Probleme zu stellen. „Die Eichenauer sind definitiv zu knacken. Und trotzdem haben wir großen Respekt vor ihnen. Sie haben sich diesen Respekt als Aufsteiger aber auch erarbeitet.“

Spezieller Fokus liegt beim SCPP selbstverständlich weiterhin auf der Defensive. Mit sechs Gegentoren stellen die Pöckinger die mit Abstand beste Abwehr der Liga. „Darauf können und werden wir aufbauen. Wir werden weiterhin versuchen, sehr kompakt gegen diesen offensiven, spielstarken Gegner zu agieren.“ Wichtig wird auch sein, den bisherigen Toptorschützen der Eichenauer, Thomas Strasser, in Schach zu halten. „Zehn Tore in zwölf Spielen kommen nicht von ungefähr. Er ist ein ständiger Unruheherd für jeden Gegner“, meint Coach Simon. Der Eichenauer Stürmer schoss in den vergangenen sieben Spielzeiten in 101 Partien 95 Tore und gab 25 Vorlagen. Dennoch ist Simon optimistisch: „Wir konnten auch Toptorjäger Fabian Friedrich vom FC Aich das ganze Spiel verteidigen. Das macht Mut, auch Strasser in den Griff zu bekommen.“ tao