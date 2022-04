SC Pöcking-Possenhofen: Brüder-Paar als Idealbesetzung

Neue Rolle für den Kapitän: Max Hartmann (l.), eigentlich Mittelfeldakteur, spielt beim SC Pöcking neuerdings in der Innenverteidigung – zusammen mit seinem jüngeren Bruder Josef. © Andrea Jaksch

Lange hat Fußball-Bezirksligist SC Pöcking-Possenhofen nach dem Sommer-Abgang der Stamm-Innenverteidiger Felix Schropp und Jonas Jäger nach einem würdigen Nachfolger-Duo gefahndet.

Pöcking – Die häufig wechselnde Zusammensetzung der Viererkette ist wohl einer der Gründe, warum das Team von Trainer Simon Gebhart am Saisonende den Gang in die Kreisliga antreten wird.

Zu spät für diese Saison, aber womöglich genau zum richtigen Zeitpunkt im Hinblick auf die kommende Spielzeit könnte der SCPP aber nun seine Ideal-Besetzung in der Innenverteidigung gefunden haben: Beim 2:0 gegen den SV Raisting vor zwei Wochen setzte Gebhart erstmals in der laufenden Spielzeit auf die Brüder Josef und Max Hartmann – prompt blieb Pöcking erstmals seit August 2021 ohne Gegentor. Das darauffolgende 2:3 gegen die SpVgg 1906 Haidhausen lief für die Pöckinger Defensive zwar unter dem Strich weniger erfolgreich, über weite Strecken des Spiels wirkte die Hintermannschaft jedoch ebenfalls stabil und ließ kaum Torchancen zu.

Im Auswärtsspiel beim BCF Wolfratshausen wird Gebhart in der Abwehrmitte daher voraussichtlich erneut auf die Hartmann-Brüder setzen (Samstag, 14 Uhr). Während Sommer-Neuzugang Josef „Josi“ Hartmann (30) sich ohnehin in der Innenverteidigung wohl fühlt, musste sich Kapitän Max Hartmann (32), eigentlich zentraler Mittelfeldspieler, erst einmal auf die Position einlassen – und auch den zweifelnden Bruder überzeugen. Bereits früher in der Saison hatte Gebhart daran gedacht, einen Brüder-Riegel zu bilden, für diese Idee aber nur wenig Begeisterung geerntet. „Ich war skeptisch. Ich dachte, er spielt für einen Innenverteidiger zu risikoreich“, verrät der Jüngere der beiden Brüder. Doch Rechtsfuß Max als immer wieder vorstoßender und Linksfuß Josef als eher absichernder Abwehrspieler scheinen sich gut zu ergänzen, zumal die familiäre Absprache meist gut funktioniert. „Es klappt besser, als ich dachte. Der größte Vorteil ist die Kommunikation. Wir reden beide auf dem Platz sehr viel, und das verleiht der Mannschaft auch Stabilität“, sagt Josef Hartmann.

Zwar gibt es manchmal noch Abstimmungsprobleme wie vor dem zweiten Gegentor gegen Haidhausen, die verbleibenden vier Partien könnten die beiden jedoch dazu nutzen, das Zusammenspiel auf Wettkampfniveau mit Blick auf die kommende Saison zu verfeinern – vorausgesetzt, dass Josef Hartmann dann weiterhin in Pöcking spielt. Denn nach dem Abstieg deutet sich an, dass der jahrelang für den Kreisligisten SC Maisach spielende Linksfuß in der Kreisliga 2 gegen seinen – derzeit allerdings abstiegsbedrohten – Heimatverein spielen müsste. Ob er angesichts dieser Aussicht wieder nach Maisach zurückkehrt oder mit Pöcking und seinem Bruder das Projekt Wiederaufstieg angeht, hat er noch nicht endgültig entschieden.

Für das gesamte Pöckinger Team geht es am Samstag in Wolfratshausen jedoch erst einmal darum, eine ähnlich gute Leistung wie in den vergangenen beiden Begegnungen zu zeigen. „Wir können wieder befreit aufspielen und freuen uns auf ein geiles Spiel im Stadion“, sagt Gebhart, der nur wenige Meter entfernt wohnt und beim BCF das Fußballspielen gelernt hat. Bis auf Lukas Wannenwetsch, der auf einer Hochzeit weilt, stehen alle Spieler zur Verfügung. Clemens Link, Simon Forster und Rafail Keil sind jedoch angeschlagen. (Tobias Empl)