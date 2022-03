SC Pöcking stinksauer auf Gegner Denklingen

Als total unsportlich empfindet SCPP-Trainer Simon Gebhart das Verhalten des VfL Denklingen. © Andrea Jaksch

Simon Gebhart, Trainer des Fußball-Bezirksligisten SC Pöcking-Possenhofen ist stinksauer auf den VfL Denklingen. Grund: Der Tabellenführer lehnte eine vom corona-gebeutelten SCPP erbetene Spielverlegung ab.

Pöcking – Zeiten ändern sich. Vor gut eineinhalb Jahren reichte bereits ein Corona-Verdachtsfall aus, um ein Spiel im Amateurfußball zu verlegen. Doch vor Beginn der Saison 2021/22 hat der Bayerische Fußballverband (BFV) deutlich strengere Regeln in der Spielordnung festgelegt: Verfügt ein Verein nach einem Corona-Ausbruch noch über mindestens 13 spielfähige Akteure (Grundlage ist der Spielberichtsbogen der vorangegangenen vier Partien), wird dieBegegnung nicht abgesetzt. Bekommt man noch 13 Spieler zusammen, möchte jedoch wegen mehrerer positiver Fälle ein Spiel verlegen, ist das Einverständnis des Gegners nötig.

Das dafür nötige Entgegenkommen zeigen aber längst nicht alle Vereine – wie der SC Pöcking-Possenhofen diese Woche schmerzlich erfahren musste. Aufgrund von zahlreichen Corona-Infektionen innerhalb des Teams hatte der Tabellenvorletzte der Bezirksliga Süd Spitzenreiter VfL Denklingen um eine Verlegung der für Sonntag, 15 Uhr, geplanten Partie gebeten. Zunächst signalisierten die Gastgeber, der Bitte nachzukommen, doch dann wurde diese doch noch abgewiesen. „Dass sie als Tabellenführer so ein Verhalten gegenüber dem Vorletzten nötig haben, ist mehr als unsportlich“, schimpft SCPP-Trainer Simon Gebhart.

Er schildert den Wochenverlauf folgendermaßen: Nachdem zu bereits zwei Corona-Fällen beim SCPP am Dienstag ein weiterer hinzugekommen war, sagte Gebhart das Training kurzfristig ab – noch in der Hoffnung, am Donnerstag wieder trainieren und am Sonntag spielen zu können. „Es ist klar, dass nicht bei jedem Corona-Fall ein Spiel abgesagt wird. Und wir hatten auch keinen Grund dazu, das Spiel verlegen zu wollen“, betont der SCPP-Coach. Er informierte Denklingens Trainer Markus Ansorge am Mittwoch jedoch vorsorglich über die Situation und bat um eine Verlegung für den Fall, dass noch weitere positive Tests hinzukommen sollten. Ansorge habe Verständnis gezeigt und Gesprächsbereitschaft signalisiert, so Gebhart, der dem Trainer in der ganzen Angelegenheit am wenigsten Vorwürfe macht.

Doch dann trat der befürchtete Fall ein: Am Donnerstag kamen vier weitere positive Tests hinzu, zudem zeigten laut Gebhart drei weitere Spieler trotz noch negativer Testergebnisse Krankheitssymptome: insgesamt also zehn Ausfälle. Gebhart sagte das Training ab, in der Hoffnung, die Infektionskette zu durchbrechen, und im Glauben, die Partie werde, wie besprochen, verlegt. Um 20 Uhr folgte jedoch die böse Überraschung: Der SCPP-Coach wurde von Denklinger Seite informiert, dass der Gegner nicht zu einer Spielverlegung bereit sei. Die Mannschaft habe sich in einer internen Abstimmung dagegen ausgesprochen.

Gebhart fehlt dafür jegliches Verständnis. „Wir haben doch den Stress, wenn wir unter der Woche zu einem Nachholspiel nach Denklingen fahren müssen, nicht sie“, klagt er. Besonders das Verhalten der Vorstandschaft findet er „mehr als traurig“.

Für die Pöckinger wird das ohnehin schon schwere Auswärtsspiel damit beinahe zu einem Ding der Unmöglichkeit. Zumal nicht auszuschließen ist, dass bis Spielbeginn noch weitere Fälle auftreten. Die wohl größte Hoffnung besteht nun darin, dass die Rumpfelf mit ordentlich Wut im Bauch antritt und über sich hinauswächst. Gebhart kündigt an: „Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, dass so eine Mannschaft nicht aufsteigt.“ te