SC Pöcking: Trainer Simon Gebhart - Punkteschnitt gibt wenig Hoffnung auf Klassenerhalt

Teilen

In diesem Jahr klappt nicht viel bei Ferdinand Jäger (unten) und dem SC Pöcking-Possenhofen. © Andreas Mayr

Der SC Pöcking kann sich fast nicht mehr aus dem Tabellenkeller retten. Trainer Simon Gebhart fordert von seiner Mannschaft trotzdem noch einmal volle Konzentration.

Pöcking – Was wäre gewesen, wenn? Sollte Fußball-Bezirksligist SC Pöcking-Possenhofen am Ende der Saison, wie es sich derzeit abzeichnet, den Gang in die Kreisliga antreten, werden sich die Pöckinger solche Fragen wohl noch öfter stellen. Was wäre etwa gewesen, wenn Arlind Shaqiri im Hinspiel gegen den TSV Großhadern beim Stand von 1:1 in der Schlussminute den Ball im leeren Tor untergebracht hätte?

Oder wenn der SCPP beim Stand von 2:2 gegen die SpVgg 1906 Haidhausen in der 90. Minute seine Drei-gegen-eins-Überzahlsituation sauber zu Ende gespielt hätte? Auch Pöckings Trainer Simon Gebhart ist vor solchen Gedanken nicht gefeit, er weiß jedoch, dass diese nichts bringen. „Klar, wir hätten einige Spiele gewinnen müssen, zum Beispiel das Hinspiel gegen Großhadern. Aber das lässt sich nicht mehr ändern.“

Ohnehin hat man den Eindruck, dass der SCPP gerade deshalb wieder bessere Leistungen zeigt, weil die Spieler aufgehört haben, sich zu viele Gedanken zu machen. Seit Gebhart und sein Team den Klassenerhalt öffentlich abgeschrieben haben, zeigte Pöcking gegen drei Teams aus der oberen Tabellenhälfte gute Leistungen und holte dabei sechs Punkte. Logisch, dass der SCPP-Coach vor dem Heimspiel gegen den ebenfalls abstiegsbedrohten TSV Großhadern am Samstag (15 Uhr) sagt: „Wir müssen alles andere ausblenden und uns einfach wieder darauf konzentrieren, ein gutes Spiel abzuliefern.“

Mit einem Sieg könnten die Pöckinger den Abstand auf Großhadern, das sich derzeit auf Relegationsrang zwölf befindet, auf vier Zähler verkürzen. Mit zwei weiteren Siegen beim bereits abgestiegenen FC Kosova (14. Mai) und gegen den kriselnden TSV Neuried (21. Mai) wäre der Klassenerhalt also – bei entsprechenden Ergebnissen der Konkurrenz Großhadern und Hertha – rein theoretisch noch möglich. In der Praxis ist dieses Szenario jedoch nicht übermäßig wahrscheinlich. „Man muss sich nur einmal unseren bisherigen Punkteschnitt anschauen, dann kann man sich überlegen, wie realistisch das ist“, sagt Gebhart. Er stellt klar: „Wir wollen einfach wieder ein geiles Spiel machen und nichts anderes.“

Dabei rechnet er mit einer komplett anderen Partie als zuletzt beim BCF Wolfratshausen. „Es geht für sie um sehr viel. Es wird wahrscheinlich hitzig zugehen und viele lange Bälle geben“, so der SCPP-Coach. Aufpassen muss man gegen Großhadern vor allem auf das erfahrene Sturmduo, bestehend aus Khareem Zelmat und Albert Rudnik. „Das sind unangenehme Spielertypen“, warnt Gebhart. Zuversichtlich stimmt ihn, dass der Kader erneut nahezu unverändert ist. Mit Tim Freiwald kehrt zudem ein Leistungsträger aus dem Ausland zurück. Lediglich hinter den Einsätzen von Clemens Link und Ferdinand Jäger stehen noch Fragezeichen. (Tobias Empl)