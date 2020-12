Größerer Fokus auf Futsal - Jean-Luca Dötsch zum TSV Oberalting

Wechsel zu seinem Vater

Toptalent Jean-Luca Dötsch vom SC Pöcking wechselt zum TSV Oberalting, wo ihn sein Vater trainiert. Dötsch will außerdem seinen Fokus mehr auf Futsal legen.

Oberalting/Pöcking – Das Toptalent von Fußball-Bezirksligist SC Pöcking-Possenhofen, Jean-Luca Dötsch, steht fortan eine Spielklasse tiefer für den TSV Oberalting-Seefeld auf dem Platz. Dort, in der Kreisliga, wird der 19-Jährige von seinem Vater trainiert und muss gegen den Abstieg kämpfen. Coach Thomas Dötsch ist – wenig überraschend – begeistert von der Verpflichtung seines Sohnes, dem er im vergangenen Jahr beim SCPP häufig zusah. „Jean-Luca war zusammen mit Johannes Huber vom FC Penzberg der beste Zehner in der Bezirksliga. Und dazu hat er mit gerade 19 Jahren noch sehr großes Potenzial, sich weiterzuentwickeln“, sagt der stolze Vater.

Hauptgrund für den Wechsel in die tiefere Liga sei für den Mittelfeldspieler seine angestrebte Futsal-Karriere. Der Junioren-Nationalspieler steht seit Kurzem beim deutschen Vizemeister SSV Jahn 1889 Regensburg unter Vertrag und möchte sich in der deutschen Futsal-Elite festsetzen. „Er hat eine große Chance und ist schon sehr weit im Futsal. Sein Fokus liegt ganz klar darauf. Deswegen hat er nicht mehr die Zeit für drei oder vier Trainingseinheiten in der Woche“, erklärt Trainer Thomas Dötsch.

Dötsch spart sich mit dem Wechsel nach Oberalting den Fahrtweg

In Pöcking kam erschwerend hinzu, dass Dötsch jun. noch nicht im Besitz eines Führerscheins ist und unter der Woche mehrere Stunden Anfahrt hatte. Durch seinen frisch erworbenen Ausbildungsplatz sei das „Zeit, die er nicht mehr aufwenden kann“, so Thomas Dötsch. Nach Oberalting ins Training kann der 19-Jährige nun gemeinsam mit seinem Vater und seinem guten Freund Meriton Nura (19) fahren, der vom FC Deisenhofen ebenfalls ins Aubachtal wechselt. (Thomas Okon)