Abstieg besiegelt: SC Pöcking nach Heimniederlage gegen Großhadern nicht mehr zu retten

Traf in der 65. Minuten nur den Pfosten: der Pöckinger Arlind Shaquiri (l.). © Andrea Jaksch

Jetzt ist es passiert: Der SC Pöcking-Possenhofen steht rechnerisch als Absteiger aus der Bezirksliga Süd fest.

Pöcking – Mit einem Sieg im Kellerduell gegen den TSV Großhadern hätte der Vorletzte die minimale Chance auf den Klassenerhalt noch am Leben erhalten können. Doch daraus wurde nichts: Das Team von Trainer Simon Gebhart verlor am Samstag mit 2:3 (1:2) und liegt zwei Spieltage vor Saisonende uneinholbare zehn Punkte hinter dem auf Relegationsrang zwölf platzierten TSV Großhadern.

Die Partie stand sinnbildlich für die unglücklich verlaufene Saison der Pöckinger: Die Gastgeber waren zwar nicht die schlechtere Mannschaft, verließen den Platz aber trotzdem als Verlierer. „Wir hätten den Sieg heute wie schon beim 2:3 gegen Haidhausen eher verdient gehabt“, haderte Gebhart. Unmittelbar nach Schlusspfiff machte er die Niederlage vor allem an der mangelnden Konsequenz vor dem gegnerischen Tor fest. „Nach vorne ist Großhadern immer gefährlich, aber selbst mit drei Gegentoren müssen wir das Spiel gewinnen, wenn wir unsere Chancen reinmachen“, so der SCPP-Coach.

Bereits in der ersten Minute hatte Clemens Link die Führung auf dem Fuß, er schoss allein vor Gäste-Keeper Fabio Gossler jedoch knapp am Pfosten vorbei. Besser machte es Großhaderns Routinier Tobias Taverna, der nach gut zehn Minuten eine Flanke per Kopf zum 0:1 verwertete (8.). Den Gastgebern gelang durch einen blitzsauberen Konter zunächst die perfekte Antwort, als eine scharfe Hereingabe von Florian Flath zum 1:1-Ausgleich abgefälscht wurde (24.). Nach einer guten Möglichkeit für Großhadern jagte Gianluca Zandt wenig später aus fünf Metern Torentfernung den Ball in die Wolken (38.). Und wie schon zu Spielbeginn rächte sich dies erneut. Nach einem durch einen Befreiungsschlag eingeleiteten Angriff stand Großhaderns zweiter Sturm-Routinier, Khareem Zelmat, plötzlich allein vor dem Tor und schloss trocken per Vollspann zum 1:2 ab (41.).

Nach dem erneuten Rückschlag spielte Pöcking auch im zweiten Durchgang strukturiert nach vorne und hatte weitere Möglichkeiten, etwa durch Link (48., 55.) oder Arlind Shaqiri, der am Pfosten scheiterte (65.), bei den Gästen schwanden hingegen zunehmend die Kräfte. Als der eingewechselte Daniel Zielinski die Chance auf den dritten Großhaderner Treffer vergab, und beinahe im Gegenzug SCPP-Joker Markus Schulz eine Flanke von Kapitän Max Hartmann zum 2:2-Ausgleich verwertete (78.), schien sich das Blatt zugunsten der Gastgeber zu wenden. Doch es kam mal wieder anders: Nach einem vermeidbaren Freistoß traf Doppelpacker Zelmat aus kurzer Distanz per Kopf zum 3:2-Siegtor für Großhadern (83.).

Während sich die Münchner nun wieder berechtigte Hoffnungen auf den direkten Klassenerhalt machen dürfen, hat der SCPP endgültig Klarheit. Die Spieler und auch ihr Trainer wirkten nach Schlusspfiff trotzdem gefasst. „Natürlich ist es bitter, und wir sind alle enttäuscht. Aber wir waren nur in der Situation, überhaupt noch hoffen zu dürfen, weil wir zuletzt gut gearbeitet haben. Wir wollen jetzt noch zwei Siege holen und mit einem gesunden Selbstbewusstsein in die nächste Saison gehen“, sagte Gebhart. (Tobias Empl)

SC Pöcking-Possenhofen – TSV Großhadern 2:3 (1:2)

SC Pöcking-P.: Schuh - Schleyerbach (77. Wannenwetsch), M. Hartmann, J. Hartmann (35. Freiwald), Jäger - Zandt (77. Keil), Kunert, Flath (77. Neubacher), Shaqiri, Endl (66. Schulz) - Link

TSV Großhadern: Gossler - Beljo (55. Barati), Rawyler, A. Gula, Daqo - Pautz, Foltz (68. Zielinski), Cosentino, Findik (84. Tekes) - Zelmat (84. Askar), Taverna (55. A.Rudnik)

Tore: 0:1 Taverna (8.), 1:1 Flath (24.), 1:2 Zelmat (41.), 2:2 Schulz (78.), 2:3 Zelmat (83.)

Schiedsrichter: Tarik Smajlovic

Zuschauer: 100